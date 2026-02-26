Πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στο Στρατηγείο του Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο η πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβούλιου της Εθνικής Φρουράς (ΑΣΕΦ) με τη νέα του σύνθεση, όπως αυτή διαμορφώθηκε έπειτα από τις πρόσφατες προαγωγές και τοποθετήσεις Ανωτάτων Αξιωματικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης τελέστηκε αγιασμός, ενώ στη συνέχεια απονεμήθηκαν τα διακριτικά βαθμού και το έμβλημα του ΑΣΕΦ στα νέα μέλη του Συμβουλίου.

Τα διακριτικά επέδωσαν ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς και Πρόεδρος του ΑΣΕΦ, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών, ο Υπουργός Άμυνας συνεχάρη τους προαχθέντες αξιωματικούς για την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων και αναφέρθηκε στον ρόλο του Συμβουλίου στη μετεξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς.

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς έδωσε τις αρχικές κατευθύνσεις προς τα μέλη του Συμβουλίου, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα τη βελτίωση όλων των συνιστωσών της μαχητικής ισχύος της Δύναμης. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με συζήτηση επί θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΑΣΕΦ.