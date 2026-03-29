Απόπειρα δολοφονίας εις βάρος 34χρονου Ελληνοκύπριου, ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου και γνωστού στις Αρχές, σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον Πρωταρά. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, γύρω στις 00:10, ενώ ο 34χρονος οδηγούσε το όχημά του στη λεωφόρο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο, δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστα πρόσωπα.

Το θύμα οδηγούσε όχημα τύπου Hummer με αριστεροτίμονο τιμόνι και είχε μόλις αποχωρήσει από το νυχτερινό του κέντρο. Περίπου 200 μέτρα πιο κάτω, αντιλήφθηκε τον δράστη ή τους δράστες να τον πυροβολούν. Το όχημά του ακινητοποιήθηκε σε μικρή απόσταση, ενώ ο ίδιος κατάφερε να διαφύγει πεζός, καθώς διαπίστωσε ότι τον καταδίωκαν.

Από τις πρώτες εξετάσεις προκύπτει ότι πυροβόλησαν τουλάχιστον τέσσερις φορές το όχημά του. Οι δράστες εκτιμάται ότι ήταν δύο και του είχαν στήσει ενέδρα σε κοντινό χωράφι. Μετά την επίθεση, επιβιβάστηκαν σε όχημα και εγκατέλειψαν τη σκηνή. Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, συλλέγοντας μαρτυρίες και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, με στόχο την ταυτοποίηση των δραστών.

Λίγο πριν τη 01:00, εντοπίστηκε να φλέγεται εγκαταλελειμμένο όχημα σε χωράφι στην Ξυλοφάγου, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας – Ριζοελιάς, εντός των Βρετανικών Βάσεων. Εκτιμάται ότι το όχημα σχετίζεται με τους δράστες, οι οποίοι φέρεται να διέφυγαν με δεύτερο αυτοκίνητο που τους ανέμενε στην περιοχή.

Στη σκηνή διενεργήθηκαν εξετάσεις από την Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου και την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ η περιοχή του καμένου οχήματος φρουρείται από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων. Οι έρευνες συνεχίζονται.