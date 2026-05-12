Το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου προχωρά στη διεξαγωγή της μεγάλης πολυεθνικής άσκησης πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας με την κωδική ονομασία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2026», η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 15 Μαΐου 2026.

Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί ένα κρίσιμο ορόσημο για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της συνεργασίας μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών και των διεθνών εταίρων, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η άσκηση θα εξελιχθεί σε τρεις διακριτές φάσεις και θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων στον θαλάσσιο, εναέριο και χερσαίο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντός των ορίων του FIR Λευκωσίας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Την ευθύνη για τον λεπτομερή σχεδιασμό και τον γενικό συντονισμό των επιχειρήσεων φέρει η Εθνική Φρουρά, η οποία λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, διασφαλίζοντας την άρτια οργάνωση των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων σεναρίων, θα υπάρξει ευρεία συμμετοχή αεροναυτικών μέσων και προσωπικού τόσο από την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και από φίλιες χώρες. Η παρουσία παρατηρητών από το εξωτερικό υπογραμμίζει τη διεθνή σημασία της άσκησης, ενώ η ενεργός εμπλοκή πολυάριθμων κρατικών υπηρεσιών εγγυάται τη δοκιμασία της διαλειτουργικότητας σε συνθήκες κρίσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δοκιμή των Ειδικών Εθνικών Σχεδίων «ΕΣΤΙΑ» και «ΤΕΥΚΡΟΣ», τα οποία αποτελούν τη βάση για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών.

Το σχέδιο «ΕΣΤΙΑ» επικεντρώνεται στις διαδικασίες υποδοχής και φιλοξενίας αμάχων που απομακρύνονται από γειτονικές εμπόλεμες ζώνες, ενώ το σχέδιο «ΤΕΥΚΡΟΣ» αφορά την αποτελεσματική αντιμετώπιση συμβάντων έρευνας και διάσωσης εντός της περιοχής ευθύνης της Δημοκρατίας. Μέσω αυτών των δοκιμών, η Κύπρος θωρακίζει τις υποδομές της και επιβεβαιώνει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και ασφάλεια σε ανθρωπιστικές προκλήσεις.