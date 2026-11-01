Μια φαινομενικά συνηθισμένη αναστάτωση σε μια γειτονιά, αποτέλεσε το έναυσμα για να αποκαλυφθεί μια στυγερή δολοφονία στη Λεμεσό της Κύπρου. Το επίμονο γάβγισμα ενός σκύλου μέσα από κλειστό διαμέρισμα κινητοποίησαν τους περίοικους και τον δικηγόρο της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα, Πάμπο Ιωάννου. Γνωρίζοντας ότι η επιχειρηματίας ουδέποτε εγκατέλειπε το κατοικίδιό της χωρίς επίβλεψη, ο κ. Ιωάννου υποψιάστηκε αμέσως πως κάτι σοβαρό είχε συμβεί.

Στις 23 Οκτωβρίου, κλιμάκιο της Αστυνομίας εισήλθε στην οικία μαζί με τον δικηγόρο, εντοπίζοντας το ζώο σε κατάσταση υποσιτισμού και χωρίς κανένα ίχνος της 61χρονης.

Το φωτογραφικό ντοκουμέντο και η σύλληψη στο αεροδρόμιο

Η έρευνα επιταχύνθηκε μετά την επαφή με τον γιο του θύματος, ο οποίος ζει μόνιμα στη Ρωσία. Παρότι δεν διέθετε στοιχεία επικοινωνίας του 43χρονου Σύρου συντρόφου της μητέρας του, παρείχε στους ανακριτές μια φωτογραφία όπου ο ύποπτος απεικονιζόταν πλάι στον σκύλο της 61χρονης.

Το συγκεκριμένο υλικό αξιοποιήθηκε άμεσα από το ΤΑΕ Λεμεσού, το οποίο ταυτοποίησε τον άνδρα και τον συνέλαβε την ώρα που επιχειρούσε να διαφύγει από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η ομολογία και ο εντοπισμός της σορού στο πηγάδι

Το βράδυ του Σαββάτου, η υπόθεση εξιχνιάστηκε. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο 43χρονος έσπασε τη σιωπή του, παραδέχθηκε τη δολοφονία της γυναίκας και υπέδειξε ένα χωράφι στην περιοχή του Σαϊττά, ιδιοκτησίας της ίδιας της 61χρονης. Εκεί, μέσα σε πηγάδι, είχε κρύψει το άψυχο σώμα της.

Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσης. Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, η σορός βρισκόταν σε αρχική αποσύνθεση και έφερε σοβαρά χτυπήματα στο κρανίο από αμβλύ αντικείμενο.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα αποσαφηνιστούν με τη νεκροτομή στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Το οικονομικό υπόβαθρο και οι αναλήψεις μετρητών

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται το οικονομικό κίνητρο. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης υποστήριξε ότι είχε ζητήσει περίπου 70.000 ευρώ από το θύμα, προβάλλοντας ως πρόφαση την ανάγκη αποζημίωσης για τροχαίο συμβάν.

Οι τραπεζικές καταθέσεις των δύο προσώπων βρίσκονται υπό ενδελεχή έλεγχο, καθώς διαπιστώθηκε ότι λίγο πριν από τις 21 Οκτωβρίου η 61χρονη είχε αποσύρει αξιοσημείωτα χρηματικά ποσά. Ο κ. Ιωάννου σημείωσε παράλληλα ότι η εύπορη επιχειρηματίας εξέφραζε φόβους για ενδεχόμενη εκμετάλλευσή της, ενώ παρά τα συναισθήματά της για τον 43χρονο, αντιμετώπιζε δυσκολίες με τις συχνές εκρήξεις οργής που εκείνος εκδήλωνε.

Ο 43χρονος οδηγείται σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού με το κατηγορητήριο του φόνου εκ προμελέτης, με την Αστυνομία να αιτείται την πολυήμερη κράτησή του.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται στην Κύπρο ο γιος της άτυχης γυναίκας για να καταθέσει στο ΤΑΕ Λεμεσού, ενώ οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας κατά μήκος των πιθανών διαδρομών του δράστη για να χαρτογραφήσουν πλήρως τη μεταφορά της σορού.

Πηγή: Philenews.com