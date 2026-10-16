Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του νοσοκομείου «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος» στην Κύπρο μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση νεογνό 20 ημερών.

Το βρέφος διαγνώστηκε με λεγεωνέλλωση (Νόσος των Λεγεωναρίων), κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου στις υγειονομικές Αρχές.

Μετά το περιστατικό, το οποίο διερευνά το υπουργείο Υγείας της Κύπρου, αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου όπου γεννήθηκε το νεογνό. Σε ανακοίνωση του το υπουργείο Υγείας ανέφερε επίσης πως τα βρέφη που βρίσκονταν στην ιδιωτική κλινική μεταφέρθηκαν και πως έχουν δρομολογηθεί πρόσθετοι περιβαλλοντικοί έλεγχοι.

Προσώρας διενεργήθηκαν έλεγχοι και δειγματοληψίες στο δίκτυο ύδρευσης του νοσηλευτηρίου όπου γεννήθηκε το βρέφος. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα κατέδειξαν παρουσία «Legionella pneumophila» σε σημεία του δικτύου.

Τι είναι η λεγεωνέλλωση και πώς μεταδίδεται

Η λεγεωνέλλωση (ή Νόσος των Λεγεωναρίων) είναι μια σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, η οποία προκαλείται από το βακτήριο Legionella. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μορφή οξείας βακτηριακής πνευμονίας.

Σημειώνεται πως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω της εισπνοής σταγονιδίων νερού (αερολύματος) που περιέχουν το βακτήριο.

Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 2 έως 10 ημέρες μετά την έκθεση στο βακτήριο και μοιάζουν με αυτά της βαριάς γρίπης. Δηλαδή, υψηλός πυρετός, ρίγη, βήχας, πονοκέφαλος κα.

Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι εξής:

Άτομα άνω των 50 ετών.

Καπνιστές ή πρώην καπνιστές.

Άτομα με χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού

Άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

Η νόσος αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με αντιβιοτικά.

Πηγή: Cyprus Times