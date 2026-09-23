Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, συμμετείχε στη 2η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων και Εθνικών Διευθυντών Εξοπλισμών (CHOD/NAD), που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη.

Η Διάσκεψη είχε στόχο την προσαρμογή της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής, στις σύγχρονες αμυντικές ανάγκες των κρατών μελών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχηγοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα συμπεράσματα που καταγράφονται στα σύγχρονα πεδία συγκρούσεων, τις απαιτήσεις που διαπιστώνονται και τη δυνατότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας να τις ικανοποιεί.

Κατά την παρέμβασή του, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς τόνισε ότι η νέα πραγματικότητα ασφάλειας, επιβάλλει την ελαχιστοποίηση του χρόνου από τον σχεδιασμό, στην παραγωγή και ακολούθως στην επιχειρησιακή αξιοποίηση σύγχρονων αμυντικών δυνατοτήτων, που θα διακρίνονται για την προσαρμοστικότητα και τη διαλειτουργικότητα τους. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα απαιτεί συνολική προσέγγιση, η οποία να λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις, στο σύνολο των στρατηγικών περιοχών που επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια της Ευρώπης.

Επίσης πραγματοποίησε σειρά επαφών με ομολόγους του κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.