Στις εργασίες της Ετήσιας Συνόδου των Αρχηγών Ναυτικού των Ευρωπαϊκών Κρατών, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη της Ισπανίας, συμμετείχε ο Διοικητής της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς Kύπρου, Αρχιπλοίαρχος Νικόλαος Λουκά.

Σημειώνεται πως ο θεσμός της CHENS αποτελεί ένα κομβικό φόρουμ στρατηγικού διαλόγου με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την ενίσχυση της ναυτικής συνεργασίας στην Ευρώπη, συγκεντρώνοντας φέτος κορυφαίους στρατιωτικούς ηγέτες από 35 χώρες.

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρέθηκε το εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα της εξέλιξης των ναυτικών σεναρίων, καθώς και οι επιπτώσεις αλλά και το όραμα για το μέλλον των ναυτικών δυνάμεων διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ο Αρχιπλοίαρχος Νικόλαος Λουκά προχώρησε σε μια σημαντική παρέμβαση, εστιάζοντας στις σύνθετες προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί η Κύπρος εξαιτίας της τρέχουσας γεωπολιτικής συγκυρίας.

Παράλληλα, ο Διοικητής της Διοίκησης Ναυτικού άδραξε την ευκαιρία για να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες προς τις χώρες εκείνες που συνέδραμαν έμπρακτα την Κυπριακή Δημοκρατία, εξαίροντας την άμεση και αποτελεσματική τους ανταπόκριση.