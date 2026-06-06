Η Στρατιωτική Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία ένα εξειδικευμένο εργαστήριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η θεματολογία της συνάντησης εστιάστηκε διεξοδικά στους τρόπους με τους οποίους τα Μη Επανδρωμένα Αεροπορικά Συστήματα ενσωματώνονται αλλά και αντιμετωπίζονται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του μέλλοντος, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τους επιτελείς παγκοσμίως.

Η σημασία του συγκεκριμένου εργαστηρίου αποτυπώνεται και από το υψηλό επίπεδο των συμμετοχών.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Προέδρου της European Union Military Committee (EUMC) και Στρατιωτικών Αντιπροσώπων.

Βασικές θεματικές ενότητες περιλάμβαναν:

– Επιχειρησιακά διδάγματα από την UA και άλλα θέατρα επιχειρήσεων για ενσωμάτωση των UAS σε επιχειρήσεις υψηλής έντασης και πολλαπλών πεδίων (multi-domain operations).

– Την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης πολυεπίπεδων αρχιτεκτονικών ΑντιμετώπισηςUAS (Counter-UAS) που να καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα εμπλοκής (killchain).

– Ευέλικτες διαδικασίες προμηθειών και ταχύτερους κύκλους καινοτομίας.

– Τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, την ανθεκτικότητα των αλυσίδωνεφοδιασμού και μια ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση Άμυνας (EDTIB).

– Τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμών της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, της αμυντικής βιομηχανίας και της ερευνητικής κοινότητας.

Διακεκριμένοι ομιλητές από την NATO Allied Command Transformation, τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, την Directorate-General for Defence Industry and Space(DG DEFIS), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA), την DIGITALEUROPE και την Destinus Group μοιράστηκαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, καθιστώντας την ανταλλαγή απόψεων ιδιαίτερα ουσιαστική και χρήσιμη.

Η ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί, να προσαρμόζεται και να συνεργάζεται παραμένει το σημαντικότερο στρατηγικό της πλεονέκτημα.