H συνεργασία Eλλάδας και Κύπρου σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά. Πιο συγκεκριμένα, το Στρατηγείο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς υποδέχθηκε μια πολυμελή αντιπροσωπεία μελλοντικών στελεχών του Ελληνικού Διπλωματικού Σώματος οι οποίοι, αυτή την περίοδο, ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

Τους αυριανούς διπλωμάτες συνόδευε ο επικεφαλής της Ακαδημίας, Πρέσβης Μιχάλης Διάμεσης, στο πλαίσιο ενός προγραμματισμένου ταξιδιού μελέτης και ενημέρωσης στη Μεγαλόνησο.

Στο πλαίσιο της παραμονής τους στις εγκαταστάσεις του ΓΕΕΦ, τα μέλη της αποστολής είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια ουσιαστική συνάντηση με τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής τους, τα στελέχη του Επιτελείου προχώρησαν σε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση της ελληνικής αντιπροσωπείας, αναλύοντας την τρέχουσα αποστολή του σώματος, το πολυσχιδές έργο που επιτελεί για την ασφάλεια του νησιού, καθώς και το ευρύ πλέγμα των διεθνών στρατιωτικών συνεργασιών και ασκήσεων που αναπτύσσει η Εθνική Φρουρά στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Αρχηγός σε χαιρετισμό του, σημείωσε τις αναδυόμενες προκλήσεις, αλλά και τις επιπτώσεις τους στην άμυνα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αναφέρθηκε επίσης στους ακατάλυτους, αδελφικούς και άρρηκτους δεσμούς αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου οι οποίοι αποτελούν θεμέλιο εθνικής ισχύος, συνέχειας και ασφάλειας.