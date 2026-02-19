Επίσημη επίσκεψη στο Μπαχρέιν πραγματοποίησε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών στρατιωτικών σχέσεων.

Συγκεκριμένα έγινε δεκτός με επίσημη τελετή στο Υπουργείο Άμυνας, όπου ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας του Μπαχρέιν, Στρατηγό Abdoullah bin Hassan Al Nuaimi.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, συζητήθηκαν οι διαρκώς αναπτυσσόμενες σχέσεις μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, συγκεκριμένες προτάσεις στρατιωτικής συνεργασίας, καθώς και οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Αντιστράτηγος Θεοδώρου μετέβη επίσης στην έδρα της United States Fifth Fleet, όπου συναντήθηκε με τον Διοικητή των U.S. Naval Forces Central Command, U.S. 5th Fleet και Combined Maritime Forces, Αντιναύαρχο Curt A. Renshaw.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ενημέρωσε τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς για την αποστολή και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες στην περιοχή ευθύνης του, ενώ πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων περιφερειακής ασφάλειας και διερευνήθηκαν δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας ενδυνάμωσης των αμυντικών σχέσεων και της προώθησης της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Περσικού Κόλπου.