Επίσημη επίσκεψη στο Στρατηγείο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο πραγματοποίησε η Ύπατη Αρμοστής του Καναδά στην Κύπρο, Sonya Thissen, επικεφαλής διπλωματικής αντιπροσωπείας της χώρας της.

Πιο συγκεκριμένα, την Καναδή αξιωματούχο υποδέχθηκε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, σε μια συγκυρία όπου οι διμερείς επαφές και ο διάλογος σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Το πλαίσιο των συνομιλιών στο Στρατηγείο του ΓΕΕΦ

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σε ένα ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις τρέχουσες εξελίξεις και σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, με την κα Thissen και τα μέλη της συνοδείας της να ενημερώνονται αναλυτικά για τις παραμέτρους που απασχολούν την περιοχή.

Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν πως η παρουσία της Sonya Thissen επιβεβαίωσε το σταθερό κανάλι επικοινωνίας που διατηρούν οι δύο πλευρές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανοιχτής συνεργασίας σε θεσμικό και διπλωματικό επίπεδο.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για τη συνέχιση του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.