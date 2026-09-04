Επίσημη επίσκεψη στην έδρα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς της Κύπρου πραγματοποίησε ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Αργεντινής, Ναύαρχος Μαρσέλο Αλεχάντρο Ντάλε Νογκάρε, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Ο ανώτατος Αξιωματικός από την Αργεντινή βρίσκεται στην Κύπρο στο πλαίσιο επιθεώρησης του στρατιωτικού τμήματος της χώρας του, το οποίο συμμετέχει ενεργά στην ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (UNFICYP).

Οι δυο Αρχηγοί αντάλλαξαν απόψεις με έμφαση στην υφιστάμενη γεωπολιτική κατάσταση και τις τρέχουσες εξελίξεις επί θεμάτων ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συνάντηση εντάσσεται στο ευρύ πλέγμα διεθνών συνεργασιών που αναπτύσσει η Εθνική Φρουρά στο πλαίσιο της προσπάθειας προαγωγής της ασφάλειας, στην ευρύτερη περιοχή.