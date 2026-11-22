Σε υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας βρέθηκαν για τέσσερις ημέρες οι δυνάμεις πυρός στην Κύπρο, μέσα από μια κοινή εκπαιδευτική δραστηριότητα με διεθνή χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα το Πεδίο Βολής «Καλού Χωριού» φιλοξένησε προγραμματισμένες εκπαιδευτικές βολές όλμων διαφόρων διαμετρημάτων, φέρνοντας στο ίδιο πεδίο δράσης στελέχη από τρεις χώρες.

Στη διαδικασία έλαβε μέρος το σύνολο των μονάδων της Εθνικής Φρουράς καθώς και της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), οι οποίες διαθέτουν και επιχειρούν με τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Την εικόνα της άσκησης συμπλήρωσε η παρουσία εξειδικευμένου τμήματος χειριστών όλμων από τις ένοπλες δυνάμεις της Αιγύπτου, δίνοντας πολυεθνική διάσταση στο εγχείρημα.

Η κοινή αυτή δράση δεν αποτέλεσε ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό και το Πρόγραμμα Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου. Μέσα από τέτοιες συνεκπαιδεύσεις στην πράξη, επιδιώκεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η αναβάθμιση της διαλειτουργικότητας των τμημάτων στο πεδίο.