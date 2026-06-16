Στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των στρατιωτικών δεσμών μεταξύ της Κύπρου και της Γαλλίας, πραγματοποιήθηκε, με απόλυτη επιτυχία, η άσκηση ειδικών επιχειρήσεων μικρής κλίμακας υπό την ονομασία «BOLD WINGS – 2026».

Η συνεκπαίδευση έλαβε χώρα σε επιλεγμένες περιοχές της κυπριακής επικράτειας, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επιχειρησιακής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας και περιελάμβανε επιχειρησιακές βολές, εκτέλεση αλμάτων ελευθέρας πτώσης, καθώς και εκτέλεση ειδικών επιχειρήσεων εντός κατοικημένων τόπων, συμβάλλοντας στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής εμπειρίας του προσωπικού.