Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου με τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση προσωπικού των δύο χωρών με αντικείμενο την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών ασφαλείας.

Στη δραστηριότητα συμμετείχε ομάδα πεζοναυτών των ΗΠΑ από τη Μονάδα Ασφάλειας Αντιτρομοκρατίας Στόλου Ευρώπης (Fleet Antiterrorism Security Team Company Europe – FASTEUR), καθώς και στελέχη της Διοίκησης Καταδρομών και του 964 Τάγματος Στρατονομίας της Εθνικής Φρουράς.

Παρών ήταν επίσης ο Ειδικός Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός (ΕΑΟ) της Αστυνομίας Κύπρου.

Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε σε στρατηγικές και τακτικές πρόληψης και διαχείρισης τρομοκρατικών απειλών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρήση αντιοχλαγωγικών μέσων και στις τακτικές ελέγχου πλήθους, μέσα από ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτική εξάσκηση.

Παράλληλα, προσωπικό της Εθνικής Φρουράς μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτειακής Συνεργασίας με την Εθνοφρουρά του New Jersey. Στόχος της επίσκεψης ήταν η εμβάθυνση της συνεργασίας και η παρακολούθηση επιχειρησιακών διαδικασιών στον τομέα της κυβερνοάμυνας και της κυβερνοασφάλειας, πεδία που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο σύγχρονο περιβάλλον απειλών.

Όπως επισημαίνεται, η Εθνική Φρουρά επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση και στη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού της, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, θεωρώντας ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η αποτελεσματική ανταπόκριση στις προκλήσεις ασφάλειας συνδέονται άμεσα με την ποιότητα και το εύρος της εκπαίδευσης.