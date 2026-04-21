Συνεκπαίδευση προσωπικού της Εθνικής Φρουράς και των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών, με στόχο την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων ασφάλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), η δραστηριότητα εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διμερούς Στρατιωτικής Συνεργασίας Κύπρου–Γαλλίας και περιέλαβε Τακτική Άσκηση μετά Στρατευμάτων μικρής κλίμακας, καθώς και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε αντικείμενα που σχετίζονται με σύγχρονες απειλές.

Όπως επισημαίνεται, η συνεκπαίδευση συμβάλλει ουσιαστικά στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο πλευρών, ενισχύει τους δεσμούς στρατιωτικής συνεργασίας και βελτιώνει την επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Φρουράς να ανταποκρίνεται σε ρεαλιστικά σενάρια επιχειρήσεων.