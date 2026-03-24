Συνεκπαίδευση μεταξύ της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου και των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 23 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Η δραστηριότητα έλαβε χώρα παρουσία της Πρέσβειρας της Γαλλίας στην Κύπρο, Κλέλιας Σεβριέ Κολατσκό, καθώς και του Υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγου Νεόφυτου Παχουλίδη.

Η συνεκπαίδευση εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διμερούς Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΔΑΣ) Κύπρου–Γαλλίας και περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή Τακτικής Άσκησης μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) μικρής κλίμακας με την ονομασία «THEMIS-01/26», εκτέλεση βολών ευθυτενούς τροχιάς, καθώς και εκπαίδευση σε αντικείμενα που αφορούν την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών.

Συγκεκριμένα μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα προωθήθηκε η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο πλευρών, ενισχύθηκε η διαλειτουργικότητα και βελτιώθηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς σε συνθήκες που προσομοιάζουν το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.