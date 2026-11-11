Με τη συμμετοχή στελεχών από όλη την επικράτεια ολοκληρώθηκε η καθιερωμένη συνάντηση σκοποβολής των Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΤΕΘ) της Εθνικής Φρουράς Κύπρου. Η δράση, που έλαβε χώρα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, έφερε για ακόμα μία χρονιά στο ίδιο πεδίο βολής τους εθνοφύλακες, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την ετοιμότητα και τη διαρκή εκπαίδευσή τους στο ατομικό τυφέκιο μέσα σε κλίμα συναδελφικότητας.

Ένας θεσμός τριών δεκαετιών

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν αποτελεί απλώς ένα τυπικό στρατιωτικό καθήκον, αλλά ένα γεγονός με βαθιές ρίζες που ξεκίνησε το 1995. Εδώ και σχεδόν τριάντα χρόνια, η συνάντηση έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τις μονάδες, συνδυάζοντας την απαραίτητη επιχειρησιακή εξάσκηση με τη διατήρηση των παραδόσεων του σώματος.

Σύσφιξη δεσμών και ευγενής άμιλλα

Πέρα από το καθαρά τεχνικό σκέλος και τις επιδόσεις στους στόχους, βασικός πυρήνας της διοργάνωσης παραμένει η ενίσχυση της συνοχής ανάμεσα στα διαφορετικά τάγματα.

Μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, να καλλιεργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και να ανανεώσουν την κοινή τους δέσμευση απέναντι στην αποστολή της Εθνικής Φρουράς.