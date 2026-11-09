Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και υπερηφάνειας ολοκληρώθηκε ο κύκλος της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης για τους στρατεύσιμους που στελεχώνουν το Όπλο των Τεθωρακισμένων στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου.

Οι νεοσύλλεκτοι οπλίτες της 2026 ΕΣΣΟ παρέλαβαν επισήμως το χαρακτηριστικό έμβλημα της ειδικότητάς τους, επισφραγίζοντας την ένταξή τους στις επιχειρησιακές μονάδες του Στρατού Ξηράς.

Η ειδική τελετή έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου «Σταύρου Στυλιανίδη», παρουσία στρατιωτικών παραγόντων, στελεχών των μονάδων, αλλά και συγγενών των στρατιωτών.

Οι νέοι «μαυροσκούφηδες» απέδειξαν στην πράξη την ετοιμότητά τους, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το απαιτητικό και εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που προηγείται της απονομής, το οποίο δοκιμάζει τόσο τη φυσική κατάσταση, όσο και το τεχνικό γνωστικό επίπεδο των οπλιτών.

Η παράδοση του μαύρου μπερέ δεν αποτελεί απλώς ένα τελετουργικό έθιμο, αλλά ένα διαχρονικό σύμβολο μαχητικής ικανότητας, υψηλής πειθαρχίας και ευθύνης. Με την επίσημη ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι εκπαιδευμένοι στρατιώτες ενσωματώνονται πλέον πλήρως στον μηχανισμό των μηχανοκίνητων σχηματισμών, έτοιμοι να συμβάλουν ουσιαστικά στην αποτρεπτική ισχύ και την καθημερινή αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων.