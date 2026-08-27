Σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στις Κεντρικές Φυλακές της Κύπρου προκαλεί βίντεο στο οποίο κρατούμενος εμφανίζεται να παραχωρεί διαδικτυακή συνέντευξη από πτέρυγα υψίστης ασφαλείας.

Πρόκειται για τον Τούρκο υπήκοο Τανέρ Τόλγκα Ταρλατσί, ο οποίος έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στην τουρκική εκδοχή του τηλεοπτικού «Survivor» και σήμερα κρατείται στην Πτέρυγα 10.

Αποσπάσματα της συνέντευξης αναρτήθηκαν στο YouTube στις 14 και 15 Αυγούστου, καταγράφοντας χιλιάδες προβολές. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Διεύθυνση των Φυλακών ενημερώθηκε για το περιστατικό αρκετές ημέρες αργότερα, όταν το θέμα άρχισε να συζητείται μεταξύ κρατουμένων.

Κάμερα και επικοινωνία από χώρο υψίστης ασφαλείας

Η Πτέρυγα 10 θεωρείται χώρος υψίστης ασφαλείας και καλύπτεται από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Εκεί κρατείται μικρός αριθμός καταδίκων, ο οποίος, σύμφωνα με κυπριακά δημοσιεύματα, δεν υπερβαίνει τους δέκα.

Στο βίντεο ο Ταρλατσί εμφανίζεται μπροστά στην κάμερα να συνομιλεί με παρουσιαστή τουρκικού διαδικτυακού καναλιού. Τουρκικά μέσα μεταδίδουν ότι η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφώνου συγκρατουμένου του.

Ο ίδιος, μάλιστα, υποστηρίζει ότι έχει πρόσβαση και σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τις οποίες χρησιμοποιεί για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για επικοινωνία με άτομα εκτός των Φυλακών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν εντοπίστηκε η συγκεκριμένη συσκευή ή αν έχει διαταχθεί πειθαρχική ή ποινική διερεύνηση.

Καταγγελίες για ρατσιστική μεταχείριση

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ταρλατσί επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό ότι καταδικάστηκε άδικα και κάνει λόγο για ρατσιστική αντιμετώπιση από την κυπριακή Δικαιοσύνη. Παράλληλα, καταγγέλλει κακομεταχείριση τόσο από δεσμοφύλακες όσο και από άλλους κρατουμένους.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν συνοδεύονται από τεκμηριωμένα στοιχεία και μέχρι σήμερα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Ο κρατούμενος απευθύνει επίσης έκκληση προς τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την παρέμβασή τους για αποφυλάκιση ή μεταφορά του στην Τουρκία. Αναφορά κάνει και στον Έλον Μασκ, υποστηρίζοντας ότι έχει επικοινωνήσει μαζί του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Τουρκία, με αρκετά μέσα να αναπαράγουν τους ισχυρισμούς του σχετικά με τις συνθήκες κράτησης και τη δικαστική διαδικασία.

Η ποινή που εκτίει

Ο Ταρλατσί καταδικάστηκε το 2023 από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου για βιασμό, στέρηση της ελευθερίας με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση και απειλές βιαιοπραγίας.

Η συνολική ποινή που εκτίει ανέρχεται σε δέκα χρόνια φυλάκισης, καθώς οι επιμέρους ποινές είναι συντρέχουσες. Η αναφορά τουρκικών δημοσιευμάτων σε ποινή 18 ετών δεν επιβεβαιώνεται από τα δικαστικά έγγραφα.

Η έφεσή του απορρίφθηκε ομόφωνα στις 16 Ιουλίου 2026, με αποτέλεσμα η καταδίκη να παραμείνει σε ισχύ.

Νέα ερωτήματα για τα κινητά στις φυλακές

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το διαχρονικό ζήτημα της παράνομης χρήσης κινητών τηλεφώνων στις Κεντρικές Φυλακές.

Τον Ιανουάριο του 2025, Σέρβος ισοβίτης, ο οποίος είχε καταδικαστεί για το τετραπλό φονικό της Αγίας Νάπας, είχε επίσης παραχωρήσει πολύωρη διαδικτυακή συνέντευξη μέσα από το κελί του.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2026, η κυπριακή Βουλή προχώρησε στην ποινικοποίηση της κατοχής και χρήσης κινητών τηλεφώνων στις Φυλακές. Για κρατουμένους και άλλα πρόσωπα προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως δύο χρόνια ή πρόστιμο μέχρι 6.000 ευρώ, ενώ για μέλη του προσωπικού οι προβλεπόμενες ποινές αυξάνονται σε έως τρία χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ.

Η νέα υπόθεση καταδεικνύει, ωστόσο, ότι παρά την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέσα στο σωφρονιστικό ίδρυμα, ακόμη και σε πτέρυγες που χαρακτηρίζονται υψίστης ασφαλείας.