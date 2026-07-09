Η ηγεσία της Εθνικής Φρουράς αναγνώρισε και φέτος την ετοιμότητα και το υψηλό φρόνημα των στελεχών της.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης σε καθιερωμένη εκδήλωση τιμήθηκαν τα επιχειρησιακά φυλάκια που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. Η συγκεκριμένη βράβευση αποτελεί το επιστέγασμα μιας απαιτητικής προσπάθειας και εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου αξιολογήσεων, που καλύπτει το σύνολο των δομών της Εθνικής Φρουράς για το τρέχον έτος.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο τρόπο η διαρκής επαγρύπνηση και ο επαγγελματισμός του προσωπικού, που καθημερινά προασπίζεται την ασφάλεια και την ακεραιότητα της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου απένειμε τιμητικές πλακέτες και ηθικές αμοιβές στα τρία καλύτερα φυλάκια, παρουσία της Ιεραρχίας του ΓΕΕΦ και αντιπροσωπείας στελεχών.

Η ετήσια αξιολόγηση των φυλακίων αποτελεί θεσμό που αναβαθμίζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, προάγει την πειθαρχία και ενισχύει το πνεύμα ευγενούς άμιλλας μεταξύ του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς.