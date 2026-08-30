Αναστάτωση προκλήθηκε ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας στην Κύπρο, καθώς βυθίστηκε επιβατηγό πλοίο με 279 άτομα. Το σκάφος Express ανήκει στην εταιρεία Filo Denizcilik και αδιευκρίνιστες παραμένουν μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις oποίες βυθίστηκε.

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση σωστικών σκαφών και αρκετών ιδιωτικών πλοιαρίων που έσπευσαν να βοηθήσουν τον κόσμο, σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα Kıbrıs Postası.

Βίντεο από την επιχείρηση της διάσωσης:

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται και η τουρκοκυπριακή Ακτοφυλακή, καθώς υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί προσώρας ο αριθμός και η κατάσταση της υγείας τους. Πριν από λίγο, ο Δήμαρχος της Κερύνειας δήλωσε στο CNN TÜRK ότι «εντοπίστηκαν 159 επιβάτες».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο βρισκόταν αρκετά κοντά στην ακτή, όταν άρχισαν να μπαίνουν νερά. Ο κυβερνήτης επιχείρησε να επιστρέψει προς το λιμάνι, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον ελιγμό με αποτέλεσμα το σκάφος να ανατραπεί.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι το επιβατηγό Express ήταν παλαιό και ότι η κατασκευή από υαλοβάμβακα υπέστη σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να κοπεί γρήγορα στα δύο.

Σε ετοιμότητα βρίσκονται ασθενοφόρα του κατοχικού καθεστώτος προκειμένου να παραλάβουν τους διασωθέντες και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Αναμένονται νεότερες πληροφορίες για το συμβάν, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης.