Άνετη επικράτηση και διατήρηση της απόλυτης πλειοψηφίας στη Ρωσική Δούμα εξασφάλισε το κυβερνών κόμμα «Ενωμένη Ρωσία», το οποίο στηρίζει τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν στη χώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της Εκλογικής Επιτροπής, η Ενωμένη Ρωσία συγκέντρωσε ποσοστό 57,83%, επιβεβαιώνοντας την πλήρη επικράτησή της στο πολιτικό σκηνικό.

Η εκλογική αυτή επίδοση μεταφράζεται σε 355 έδρες επί συνόλου 450 στο Κοινοβούλιο, γεγονός που παρέχει στο κυβερνών κόμμα τη συνταγματική πλειοψηφία που απαιτείται για την υπερψήφιση κρίσιμων νομοσχεδίων και θεμελιωδών αλλαγών χωρίς την ανάγκη συμμαχιών. Τις υπόλοιπες 95 έδρες μοιράστηκαν κόμματα της συστημικής αντιπολίτευσης, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, ενώ οι δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης είχαν αποκλειστεί από τη διαδικασία.

Tο κόμμα του Ντιμίτρι Μεντβέντεφ που κέρδισε τις εκλογές, είχε ιδρυθεί το 2001 με τη συγχώνευση πολιτικών ομάδων που υποστήριζαν τον Πούτιν. Άλλωστε, ο ίδιος ο Ρώσος ηγέτης διετέλεσε επίσημα πρόεδρός του από το 2008 έως το 2012.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο αποτίμησε το αποτέλεσμα ως επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την ηγεσία του Βλαντίμιρ Πούτιν.