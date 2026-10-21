Σάλος έχει ξεσπάσει στη Γαλλία μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που απεικονίζει ισχυρή αστυνομική δύναμη να περιφρουρεί το ζαχαροπλαστείο της οικογένειας της πρώτης κυρίας, Μπριζίτ Μακρόν, την ίδια στιγμή που εκατοντάδες άλλες επιχειρήσεις παραδίδονταν στις φλόγες και λεηλατούνταν κατά τη διάρκεια οξυμένων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Τα εκτεταμένα επεισόδια, τα οποία πυροδοτήθηκαν από την αύξηση του κόστους διαβίωσης και τις ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες, άφησαν πίσω τους εκτεταμένες καταστροφές. Τουλάχιστον 3.000 καταστήματα υπέστησαν σοβαρούς βανδαλισμούς μέσα σε ένα μόλις Σαββατοκύριακο, με τις συνολικές ζημιές να εκτιμώνται σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Αν και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δεσμεύτηκε δημόσια για την παροχή της απαραίτητης κυβερνητικής στήριξης προς τους πληγέντες επαγγελματίες, οι εικόνες από το πεδίο προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια.

Ασπίδα προστασίας από τις ειδικές δυνάμεις

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Dailymail, το βίντεο καταγράφηκε σε μία από τις πλέον ταραχώδεις ημέρες των κινητοποιήσεων έξω από το ιστορικό ζαχαροπλαστείο «Jean Trogneux» στην Αμιέν της βόρειας Γαλλίας.

Η επιχείρηση, η οποία ανήκει στην οικογένεια της Μπριζίτ Μακρόν και είναι παγκοσμίως γνωστή για τα παραδοσιακά Macarons d’Amiens και τις σοκολάτες της, βρισκόταν υπό την περιφρούρηση τουλάχιστον δύο διμοιριών των CRS, των ειδικών μονάδων αντιμετώπισης ταραχών της γαλλικής αστυνομίας.

Τα αστυνομικά οχήματα είχαν παραταχθεί ακριβώς μπροστά από την πρόσοψη του καταστήματος, δημιουργώντας έναν απροσπέλαστο φραγμό.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε την εντονότατη αντίδραση ακόμα και των ίδιων των αστυνομικών που επιχειρούσαν στην περιοχή, οι οποίοι εξέφρασαν την εντονη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι κλήθηκαν να διαθέσουν σημαντικές δυνάμεις για τη φύλαξη της συγκεκριμένης ιδιωτικής επιχείρησης, ενώ γύρω τους άλλες ιδιοκτησίες αφήνονταν απροστάτευτες στο έλεος των ταραχοποιών.

Το ιστορικό κατάστημα και η προγενέστερη επίθεση

Το ζαχαροπλαστείο ιδρύθηκε το 1872 από την οικογένεια Τρονιέ, από την οποία προέρχεται η σύζυγος του Γάλλου προέδρου. Τα κέρδη της εταιρείας κατανέμονται στα μέλη της οικογένειας που κατέχουν μερίδια, ενώ τη σημερινή διεύθυνση έχει αναλάβει ο ανιψιός της Μπριζίτ Μακρόν, Ζαν-Μπατίστ Τρονιέ.

Ο Ζαν-Μπατίστ Τρονιέ, ο οποίος διαμένει στο διαμέρισμα πάνω από το κατάστημα, είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας τον Μάιο του 2023. Τότε, στην προσπάθειά του να προστατεύσει την οικογενειακή επιχείρηση από διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, είχε δεχθεί σφοδρή σωματική επίθεση. Για το συγκεκριμένο επεισόδιο τρία άτομα οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, με τα δύο εξ αυτών να καταδικάζονται σε ποινές φυλάκισης για βίαιη διατάραξη της δημόσιας τάξης.

«Η Δημοκρατία δεν είναι ιδιοκτησία σας»

Η επιλογή να αναπτυχθεί τόσο ισχυρή αστυνομική δύναμη έξω από το κατάστημα προκάλεσε την άμεση και σκληρή αντίδραση της αστυνομικής συνδικαλιστικής ένωσης Alliance Police Union. Με ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η ένωση εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον Γάλλο πρόεδρο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Κύριε Μακρόν, η Δημοκρατία δεν είναι ιδιοκτησία σας».

Στην ίδια ανακοίνωση, οι συνδικαλιστές αστυνομικοί έθεσαν με επιτακτικό τρόπο το ζήτημα της ίσης μεταχείρισης των Πολιτών απέναντι στον νόμο και τους κρατικούς μηχανισμούς.

Διερωτήθηκαν δημόσια αν όλοι οι Γάλλοι πολίτες και οι επαγγελματίες της χώρας δικαιούνται το ίδιο επίπεδο προστασίας και ασφάλειας από τις αστυνομικές αρχές σε στιγμές κρίσης, ή αν εφαρμόζονται διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανάλογα με τις πολιτικές διασυνδέσεις.