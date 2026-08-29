Ευθείες βολές κατά της Μόσχας ετοιμάζεται να εξαπολύσει η γερμανική κυβέρνηση, επιρρίπτοντας στη Ρωσία την ευθύνη για τα πρόσφατα περιστατικά με drones πάνω από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Όπως αποκαλύπτουν η Welt am Sonntag και το Politico, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πρόκειται να προαναγγείλει ένα αυστηρό πακέτο «εκτεταμένων κυρώσεων» που θα στοχεύει άμεσα φορείς ρωσικών συμφερόντων.

Οι επίσημες ανακοινώσεις του Βερολίνου αναμένονται το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, ημερομηνία κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία.

Η χρονική συγκυρία κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η γερμανική πλευρά επιδιώκει να δημοσιοποιήσει τα μέτρα πριν από τις τοπικές εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου η φιλορωσική Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.

Όπως διευκρίνισε Γερμανός αξιωματούχος στα εν λόγω ΜΜΕ, τα οποία ανήκουν στον γερμανικό όμιλο Axel Springer, ως απάντηση στο περιστατικό με τον εντοπισμό drones με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας δεν αρκεί πλέον να απελαθούν κάποιοι Ρώσοι διπλωμάτες ή να κλείσει το «Ρωσικό Σπίτι» στο Βερολίνο, αλλά απαιτούνται αυστηρότερα μέτρα, όπως εντατικοποιημένες κυρώσεις ή ακόμη και πιο εκτεταμένες παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία. Οι συγκεκριμένες πηγές πάντως δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μερτς ή με το σε ποιο βαθμό το Βερολίνο θα καταστήσει υπεύθυνους για τα drones μεμονωμένους ρωσικούς παράγοντες ή συνολικά τη ρωσική κυβέρνηση. Διευκρίνισαν επίσης ότι η γερμανική πλευρά προετοιμάζεται και για τιμωρητικά μέτρα από την Μόσχα.

Η κυβέρνηση απέφυγε πάντως να σχολιάσει τα δημοσιεύματα και εκπρόσωπός της περιορίστηκε να δηλώσει στο Politico ότι «η καγκελαρία δεν εμπλέκεται σε εικασίες και το μόνο που έχει σημασία είναι ο επίσημος καταλογισμός που κάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατά την κρίση της και αφού ζυγίσει όλα τα αποτελέσματα της έρευνας».