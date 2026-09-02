Του Francesco De Palo, συνεργάτη από τη Ρώμη

Η πιο σταθερή κυβέρνηση στην ιταλική ιστορία είναι αυτή της Giorgia Meloni, η οποία πέτυχε πολλά αποτελέσματα: η ανεργία μειώθηκε, το spread βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα, υπάρχει κυβερνησιμότητα και σταθερότητα, πολλές γυναίκες στην εργασία, εξαγωγές-ρέκορ. Στις 4 Σεπτεμβρίου, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός γιορτάζει τέσσερα χρόνια στο Palazzo Chigi: ποτέ στην ιστορία της Ιταλίας δεν είχε συμβεί μια παρόμοια περισταση, η οποία συνοδεύεται από μια σειρά αποτελεσμάτων που αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς στη δημοκρατική ιστορία της Ιταλίας.

Πάνω από 1 εκατομμύριο επιπλέον εργαζόμενοι από τότε που ανέλαβε η Κυβέρνηση Meloni, με το ποσοστό απασχόλησης να αγγίζει το ιστορικό υψηλό του 63,2%. Ποτέ η Αριστερά δεν είχε καταφέρει τόσα πολλά.

Η γενική ανεργία καταρρέει στο 5,8% και η ανεργία των νέων υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλά. Πάνω από 1,3 εκατομμύρια επιπλέον εργαζόμενοι αορίστου χρόνου και 534.000 λιγότεροι συμβασιούχοι/συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου. Ποτέ δεν εργάζονταν τόσες πολλές γυναίκες στην Ιταλία: τον Ιούλιο του 2026, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών άγγιξε το 54,5% σε εθνικό επίπεδο, έναντι 51,6% τον Νοέμβριο του 2022.

Από το 2024 οι γυναίκες διαθέτουν ένα επιπλέον εργαλείο: το «Bonus Mamme» (Επίδομα Μητέρας), το οποίο αυξήθηκε το 2026 από 40 σε 60 ευρώ τον μήνα. Υπάρχει επίσης το ενισχυμένο «Bonus Nido» (Επίδομα Παιδικού Σταθμού), το οποίο διαμορφώθηκε στα 3.600€ ετησίως για ISEE (ισοδύναμο εισόδημα) έως 40.000€ με αυτόματη ανανέωση. Υποστήριξη της εκπαίδευσης με το «Bonus Libri» (Επίδομα Βιβλίων) για το λύκειο και εκπτώσεις φόρου για τις σχολικές δαπάνες που αυξήθηκαν στα 1.000€ για τα ισότιμα ιδιωτικά σχολεία. Επιβεβαιώθηκε επίσης το «Bonus Nascite» (Επίδομα Γεννήσεων): μια ενίσχυση 1.000 ευρώ για τους νέους γονείς, η οποία εισήχθη το 2025 και ανανεώθηκε το 2026.

Ένα άλλο αποτέλεσμα είναι το στεγαστικό σχέδιο, με πάνω από 100 χιλιάδες κατοικίες σε 10 χρόνια. Έκτακτες παρεμβάσεις για την ανακαίνιση των 60 χιλιάδων κοινωνικών κατοικιών που επί του παρόντος δεν μπορούν να παραχωρηθούν. Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία και τη διάθεση νέων κατοικιών σε προσιτές τιμές, ώστε να πωληθούν ή να ενοικιαστούν με έκπτωση τουλάχιστον 33% σε σύγκριση με την αγορά. Η Meloni έθεσε επίσης στο τραπέζι πόρους αφοσιωμένους στις πιο σύνθετες καταστάσεις: όπως το ταμείο για τη στεγαστική υποστήριξη χωρισμένων και διαζευγμένων γονέων και το Ταμείο για την υποστήριξη του οικογενειακού φροντιστή. Τέλος, χάρη στην Κυβέρνηση Meloni, ανανεώθηκαν οι συμβάσεις στους βασικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Μια άλλη ιστορική είδηση είναι η κατάρρευση του spread, από τις 233 μονάδες βάσης στις 21 Οκτωβρίου 2022 (αναλάβη της Κυβέρνησης Meloni) σε λιγότερο από 80 μονάδες βάσης σήμερα. Ένα όριο που μειώθηκε περίπου στο ένα τρίτο σε σύγκριση με τα επίπεδα του παρελθόντος, το οποίο επιτεύχθηκε παρά το δημόσιο χρέος και το πλαίσιο διεθνών γεωπολιτικών εντάσεων. Υπήρξε επίσης η ιστορική προσπέραση της Γαλλίας, χάρη στη συμπαγή δομή και τη σταθερότητα της Κυβέρνησης, εξαιτίας της οποίας οι αποδόσεις των ιταλικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν κάτω από τις αντίστοιχες γαλλικές. Ένα εξαιρετικό γεγονός. Η επιτυχία των ιταλικών κρατικών ομολόγων είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής σταθερότητας και της ιταλικής οικονομικής σοβαρότητας απέναντι στην εξωτερική αβεβαιότητα. Σήμερα η Ιταλία αξιολογείται από τους διεθνείς επενδυτές ως μια χώρα πιο ασφαλής και με λιγότερο ρίσκο σε σύγκριση με ιστορικές ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Γαλλία.

Τέλος, η μετανάστευση: στην Ιταλία τους πρώτους 7 μήνες του 2026 αποβιβάστηκαν περίπου 16 χιλιάδες μεταναστες, 55% λιγότεροι σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025, 60% λιγότεροι σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022 και 80% λιγότεροι σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023.