Η λιβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες (16/2), ότι ο στρατός της χώρας έχει στη διάθεσή του περίοδο τεσσάρων μηνών, για να εφαρμόσει τη δεύτερη φάση του σχεδίου που έχει καταρτιστεί, για τον αφοπλισμό του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί, υπό το καθεστώς εντεινόμενης πίεσης των ΗΠΑ, να αφοπλίσει το κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο στρατός του Λιβάνου, ανακοίνωνε ότι ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολά, που αφορούσε τον τομέα νότια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Η δεύτερη φάση αφορά τομέα βόρεια του ποταμού. «Προβλέπεται χρονοδιάγραμμα τεσσάρων μηνών, που μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις διαθέσιμες δυνατότητες, τις ισραηλινές επιθέσεις και τα εμπόδια στο πεδίο», ανέφερε το υπουργείο Πληροφοριών του Λιβάνου, έπειτα από ενημέρωση που έκανε στην κυβέρνηση η διοίκηση του λιβανικού στρατού.

Hezbollah Chief Sheikh Naim Qassem said Lebanon’s authorities are prioritizing efforts to disarm the resistance rather than confronting what he described as Israeli aggression. pic.twitter.com/NPoOigYN3B — Open Source Intel (@Osint613) February 16, 2026

Η Χεζμπολά αρνείται να καταθέσει τα όπλα, να παραδώσει στις αρχές τον οπλισμό των μαχητών της βόρεια του ποταμού Λιτάνι, στο πλαίσιο της λεγόμενης δεύτερης φάσης. Ισραηλινά στρατεύματα συνεχίζουν να κατέχουν πέντε τομείς στο λιβανικό έδαφος που θεωρεί στρατηγικής σημασίας, παρότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προέβλεπε ότι θα αποσύρονταν.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολά ότι επανεξοπλίζεται, χαρακτηρίζει ανεπαρκείς τις προόδους του λιβανικού στρατού και συνεχίζει να εξαπολύει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς στη λιβανική επικράτεια, ιδίως στον νότο. Πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Λιβάνου χθες, ο επικεφαλής της Χεζμπολά, ο Ναΐμ Κάσεμ, είπε πως το «γεγονός ότι η κυβέρνηση, επικεντρώνεται στον αφοπλισμό είναι σοβαρό λάθος», καθώς «υπηρετεί την απληστία του εχθρού», αναφερόμενος στις επιθέσεις του Ισραήλ.

«Σταματήστε οποιαδήποτε ενέργεια για τον περιορισμό των όπλων» του κινήματος, είπε ακόμη σε ομιλία του που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά, τονίζοντας ότι οι «αλλεπάλληλες παραχωρήσεις» της κυβέρνησης είναι εν μέρει ο λόγος που οι επιθέσεις του Ισραήλ συνεχίζονται. Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βηρυτό, ο γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ ζήτησε νωρίτερα χθες από τις λιβανικές αρχές να συνεχίσουν τον αφοπλισμό της Χεζμπολά, συνδέοντας το ζήτημα αυτό με την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τις πέντε τοποθεσίες υπό την κατοχή τους στον Λίβανο.

«Ο Λίβανος πρέπει, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, να εγγυηθεί τον αφοπλισμό της Χεζμπολά, όπως προέβλεπε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την απόσυρση» των ισραηλινών στρατευμάτων, είπε ο αρχηγός του γερμανικού κράτους. «Οι δύο πλευρές πρέπει να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, ο αφοπλισμός της Χεζμπολά στον Λίβανο πρέπει να συνεχιστεί», επέμεινε ο κ. Σταϊνμάιερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον ομόλογό του Ζοζέφ Αούν μετά το πέρας της συνάντησής τους.

Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος του Λιβάνου πως παρότρυνε τη Γερμανία να ζητήσει «από την ισραηλινή πλευρά να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και να αποσύρει τα στρατεύματά της από τα εδάφη που κατέχει» στη λιβανική επικράτεια. Ο πρόεδρος Αούν συμπλήρωσε πως ζήτησε από το Βερολίνο «να βοηθήσει τον λιβανικό στρατό», ο οποίος αντιμετωπίζει ελλείψεις χρηματοδότησης και υλικού, καθώς και να διαδραματίσει «ουσιαστικό ρόλο» αφού αποσυρθεί η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών από τον Λίβανο.

Η εντολή της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL) εκπνέει στα τέλη της χρονιάς. Η Γερμανία ασκεί τη διοίκηση της ναυτικής συνιστώσας της αποστολής αυτής κυανοκράνων από το 2021.