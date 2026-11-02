Σε νέα περίοδο έντονης πολιτικής αβεβαιότητας εισέρχεται το Βέλγιο, καθώς ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ υποβάλει σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, την παραίτησή του στον βασιλιά Φίλιππο, έπειτα από το απόλυτο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

Η πολύωρη νυχτερινή συνεδρίαση του περιορισμένου υπουργικού συμβουλίου (Kern) ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χωρίς αποτέλεσμα, καθώς τα πέντε κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού «Arizona» (N-VA, MR, Les Engagés, CD&V και Vooruit) απέτυχαν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους. Στο επίκεντρο της διαμάχης βρισκόταν η εξεύρεση περίπου 10 δισ. ευρώ έως το 2029, με στόχο τη συγκράτηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών.

Το «αγκάθι» των δημοσιονομικών μέτρων

Η σύγκρουση επικεντρώθηκε στην κατανομή των βαρών:

Το φιλελεύθερο MR απέρριψε κατηγορηματικά την αύξηση του ΦΠΑ, απαιτώντας αυστηρότερες περικοπές δαπανών.

Το σοσιαλιστικό Vooruit και οι κεντρώοι Les Engagés επέμειναν στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων μέσω της φορολόγησης υψηλών εισοδημάτων, μεγάλων περιουσιών, υπεραξιών και χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Προσπάθεια των MR και Les Engagés να περιοριστεί το πακέτο μέτρων στα 8 δισ. ευρώ απορρίφθηκε.

Ο Ντε Βέβερ προειδοποίησε τους εταίρους για τον ορατό κίνδυνο υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας, ενώ απέρριψε ως επιλογή τη λειτουργία του κράτους με προσωρινά δωδεκατημόρια για το 2027.

Στο χέρι του βασιλιά οι εξελίξεις

Παρά το ναυάγιο, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η παραίτηση ίσως λειτουργήσει ως «ηλεκτροσόκ» που θα αναγκάσει τους εταίρους σε υποχωρήσεις της τελευταίας στιγμής. Ο βασιλιάς Φίλιππος διατηρεί τη συνταγματική ευχέρεια είτε να κάνει δεκτή την παραίτηση οδηγώντας τη χώρα σε παρατεταμένη κρίση, είτε να την «παγώσει», παρέχοντας νέα προθεσμία για την επίτευξη συμβιβασμού.