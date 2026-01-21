Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σφοδρή επίθεση κατά των Ευρωπαίων ηγετών εξαπέλυσε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, κατηγορώντας τους για «συνενοχή» και πολιτική δειλία απέναντι στις απαιτήσεις και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, με αιχμή το ζήτημα της Γροιλανδίας αλλά και τη γενικότερη στάση της Ευρώπης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Νιούσομ που θεωρείται φαβορί για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών το 2028, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι «χειραγωγούνται» από τον Τραμπ και ότι οι προσπάθειές τους να διαπραγματευτούν μαζί του «δεν είναι διπλωματία, είναι ανοησία».

«Ήρθε η ώρα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να σοβαρευτούν», ανέφερε, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους. «Δεν αντέχω αυτή τη στάση συνενοχής. Ανθρώπους που υποκύπτουν. Θα έπρεπε να είχα φέρει επιγονατίδες για όλους τους παγκόσμιους ηγέτες, αυτό είναι αξιοθρήνητο».

Η κριτική του Νιούσομ εστιάζει στη διστακτικότητα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να έρθουν σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Τραμπ, παρά τις απειλές του για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες αλλά και τις επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μιας ημιαυτόνομης περιοχής της Δανίας. Οι δηλώσεις αυτές έχουν προκαλέσει σύγχυση και οργή στην Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να μεταφράζονται, μέχρι στιγμής, σε ξεκάθαρη πολιτική αντίδραση.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται εγκλωβισμένοι ανάμεσα στον φόβο μιας εμπορικής σύγκρουσης και στην εξάρτηση της Ευρώπης από τις ΗΠΑ σε ζητήματα ασφάλειας, με αρκετούς να επιχειρούν να αναλάβουν τον ρόλο του «ψιθυριστή του Τραμπ», ελπίζοντας να τον κατευνάσουν και να αποτρέψουν πιο ακραίες κινήσεις, όπως η αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ ή η διακοπή της στήριξης προς την Ουκρανία.

Ο Νιούσομ, ωστόσο, ο οποίος δεν «χαρίζεται» ούτε στα εσωτερικά των ΗΠΑ, είναι γνωστός για την ειρωνική του στάση απέναντι σε πολιτικούς, κυρίως Ρεπουμπλικανούς, που δείχνουν υπερβολική προσήλωση στον Τραμπ. Στην προσωπική του ιστοσελίδα μάλιστα πουλά επιγονατίδες σε «ρεπουμπλικανικό κόκκινο», με αντίγραφο της υπογραφής του Τραμπ, τις οποίες διαφημίζει σαρκαστικά ως εξής: «Για όλες τις ανάγκες υποτέλειας προς τον Τραμπ. Στην εξευτελιστικά χαμηλή τιμή της ψυχής σας».

Πίσω από τον σαρκασμό, το μήνυμα είναι σαφές: η πολιτική ανοχής και κατευνασμού απέναντι στον «καουμπόι» της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, όπως τον περιγράφουν επικριτές του, δεν συνιστά στρατηγική αλλά ένδειξη αδυναμίας. Και, όπως προειδοποιεί ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, το κόστος αυτής της δειλίας ενδέχεται να το πληρώσει πρώτα η ίδια η Ευρώπη.

Πηγή: The Guardian