Σε τουλάχιστον εννέα μεγαλουπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν επεκταθεί οι διαδηλώσεις κατά της μεταναστευτικής πολιτικής του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει «να χαλάσει η γιορτή», ενόψει της παρέλασης για την 250η επέτειο του Αμερικανικού Στρατού στην Ουάσινγκτον.

«Το κέντρο του Λος Άντζελες μοιάζει ήρεμο, αλλά δεν είναι», επισημαίνει στο οδοιπορικό, εν μέσω απαγόρευσης κυκλοφορίας και κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ο απεσταλμένος του ΕΡΤΝews στο Λος ‘Αντζελες, Αλέξανδρος Μόρντουντακ, αναφέροντας ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο την Εθνοφυλακή της πολιτείας της Καλιφόρνια, οδηγεί σε «πόλεμο» για το δικαίωμα να ασκείται τοπική αυτοδιοίκηση.

Από τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον ως το Τέξας το κίνημα που ξεκίνησε ως αντίδραση για τις συλλήψεις μεταναστών στο Λος Άντζελες ενισχύεται.

Στο Σικάγο, το σύνθημα που αντήχησε ήταν όχι στον Τραμπ και στις φασιστικές ΗΠΑ. Στην Ατλάντα οι διαδηλωτές φώναζαν ότι «χωρίς δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ειρήνη», ενώ η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων. Την ίδια ώρα, η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε 86 συλλήψεις μόνο στο κάτω Μανχάταν, ενώ στο Τέξας ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης έστειλε στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Σαν Αντόνιο, όπου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις υπέρ των μεταναστών.

Μπορεί ο Τραμπ να ενεργοποιεί την εθνοφρουρά;

Η σύγκρουση πλέον δεν περιορίζεται στους δρόμους, επισημαίνει η ανταποκρίτρια του ΕΡΤΝews στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη καθώς ομοσπονδιακός δικαστής καλείται να αποφασίσει αν ο Πρόεδρος μπορεί να ενεργοποιεί την Εθνοφρουρά χωρίς την έγκριση των πολιτειακών αρχών ή χωρίς να έχει επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης , που δίνει απεριόριστες εξουσίες στην χρήση του στρατού στο εσωτερικό της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να υποστηρίζει πως αν δεν είχε αναπτυχθεί η εθνοφρουρά αλλά και 700 πεζοναύτες, το Λος Άντζελες θα είχε καεί και χαρακτηρίζει ξένους εισβολείς όσους διαδηλώνουν.

Οι αρχές του Λος Άντζελες προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις διαδηλωτών καθώς εκτός από κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβλήθηκε και νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Οι Los Angeles Times, οι οποίοι επιβεβαιώνουν πως η πόλη γνώρισε «την ηρεμότερη νύχτα της εδώ και μία εβδομάδα».

Νιούσομ: Ο Τραμπ δεν θα σταματήσει

Από την πλευρά του, ο Γκάβιν Νιούσομ, ο ισχυρός κυβερνήτης των Δημοκρατικών στην Καλιφόρνια, εξαπέλυσε πολιτική επίθεση στον Τραμπ και κατήγγειλε ότι στις δεκάδες προσαγωγές μεταναστών συγκαταλέγεται και έγκυος Αμερικανίδα υπήκοος μαζί με την 4χρονη κόρη της.

«Εάν ορισμένοι εξ ημών μπορούν να απομακρύνονται με τη βία από τους δρόμους χωρίς ένταλμα, βάσει μονάχα υποψιών ή του χρώματος δέρματός τους, τότε κανείς εξ ημών δεν είναι ασφαλής», υποστήριξε ο 57χρονος Δημοκρατικός.

«Τα απολυταρχικά καθεστώτα αρχίζουν στοχοθετώντας όσους είναι λιγότερο ικανοί να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Όμως, δεν θα σταματήσουν εκεί», είπε ακόμη ο Γκάβιν Νιούσομ, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι «κήρυξε πόλεμο στον πολιτισμό, στην ιστορία, στην επιστήμη, στην ίδια τη γνώση και τώρα αναγκάζει τον στρατό να «συμμετάσχει σε ένα χυδαίο θέαμα όπως έκαναν στο παρελθόν άλλοι έκπτωτοι δικτάτορες».

Το Σάββατο, ημέρα των 79ων γενεθλίων του Ντόναλντ Τραμπ, έχει οργανωθεί στην Ουάσιγκτον στρατιωτική παρέλαση με την οποία υποτίθεται πως θα εορταστούν τα 250 χρόνια από την ίδρυση του αμερικανικού στρατού ξηράς.

«Η Καλιφόρνια είναι ενδεχομένως η πρώτη, όμως είναι ξεκάθαρο πως αυτό δεν θα σταματήσει εδώ», προειδοποίησε ο Γκάβιν Νιούσομ υποστηρίζοντας πως απώτερος στόχος του Αμερικανού προέδρου είναι να διευρύνει τα μέτρα της μεταναστευτικής πολιτικής και σε άλλες Πολιτείες.

