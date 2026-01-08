Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης των ΗΠΑ και της τοπικής κυβέρνησης της πολιτείας της Μινεσότα, μετά τη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από Πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE).

Σύμφωνα με το Minessota reformer, ο Κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ έδωσε εντολή στην Εθνοφρουρά της Μινεσότα να τεθεί σε ετοιμότητα για πιθανή ανάπτυξη, εφόσον κριθεί αναγκαίο, μετά τη δολοφονία μιας 37χρονης γυναίκας από ομοσπονδιακό Πράκτορα Μετανάστευσης την Τετάρτη.

Παράλληλα, δεκάδες μέλη της «ομάδας αντιμετώπισης της Κρατικής Περιπολίας» έχουν τεθεί σε ενεργοποίηση για να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενες αναταραχές, δήλωσε ο Γουόλζ σε συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης της Πολιτείας.

Η ταχεία αντίδραση του Γουόλζ αποδίδεται αναμφίβολα στην εμπειρία του από την εξέγερση που ακολούθησε τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από την Αστυνομία το 2020, όταν επικριτές του είχαν υποστηρίξει ότι καθυστέρησε να κινητοποιήσει τις αρχές της πολιτείας για την αποκατάσταση της τάξης, εν μέσω εμπρησμών και λεηλασιών, συμπεριλαμβανομένης της πυρπόλησης Αστυνομικού Τμήματος της Μινεάπολις.

Αρχηγός Αστυνομίας της Μινεάπολις: «Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δικαιολογούν τον πυροβολισμό»

Ο αρχηγός της Αστυνομίας της Μινεάπολις, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο πυροβολισμός ήταν δικαιολογημένος, αν και η Κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ για «εγχώρια τρομοκρατία».

Ο Κυβερνήτης της Μινεσότα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ότι η κυβέρνησή του «δεν θα σταματήσει πουθενά στην προσπάθεια απόδοσης ευθυνών και απονομής δικαιοσύνης». Το Γραφείο Ποινικών Συλλήψεων της Μινεσότα διεξάγει κοινή έρευνα για τη δολοφονία σε συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών.

«Αποσύρετε τώρα τους Πράκτορές σας από την Πολιτεία»

Ο Κυβερνήτης κάλεσε ευθέως την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να αποσύρει την παρουσία της από τη Μινεσότα, δηλώνοντας: «Προς τον Ντόναλντ Τραμπ και την Κρίστι Νόεμ, έχετε κάνει αρκετά».

Όταν ρωτήθηκε αν η Εθνοφρουρά θα μπορούσε να αναπτυχθεί εναντίον ομοσπονδιακών Πρακτόρων, ο Γουόλζ απέφυγε να απαντήσει άμεσα, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη θα έχει ως αποκλειστικό στόχο την προστασία των κατοίκων της Μινεσότα: «Ό,τι κι αν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε, είτε είναι μια φυσική καταστροφή, είτε μια παγκόσμια πανδημία, είτε, σε αυτή την περίπτωση, ένας αδίστακτος ομοσπονδιακός Πράκτορας. Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γουόλζ βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα τεταμένης αντιπαράθεσης μεταξύ πολιτειακών και ομοσπονδιακών αρχών. Πολλές ομοσπονδιακές Υπηρεσίες διερευνούν τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και άλλα Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας της Μινεσότα για ενδεχόμενα στοιχεία απάτης, μετά την πυροδότηση έντονης εκστρατείας στα δεξιά μέσα ενημέρωσης από τον Νοέμβριο.

Τη Δευτέρα, ο Γουόλζ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την προεκλογική εκστρατεία για μια τρίτη θητεία, εν μέσω σφοδρών επιθέσεων από την Κυβέρνηση Τραμπ και ακροδεξιούς influencers.

Έτοιμοι για πολιτικές αναταραχές

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης της Πολιτείας έχει τεθεί στο δεύτερο από τα τρία επίπεδα ετοιμότητας, γεγονός που σημαίνει ότι η πολιτεία παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Το ίδιο επίπεδο είχε ενεργοποιηθεί και μετά τη δολοφονία της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μελίσα Χόρτμαν, και του συζύγου της Μαρκ, καθώς και τον σοβαρό τραυματισμό των Γερουσιαστών Τζον και Ιβέτ Χόφμαν από ένοπλο δράστη, αλλά και μετά τη μαζική ένοπλη επίθεση στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Η ηγεσία της Εθνοφρουράς της Μινεσότα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τα Αστυνομικά Τμήματα της Μινεάπολις και του Σεντ Πολ, το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Χένεπιν, το Υπουργείο Φυσικών Πόρων, καθώς και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Εσωτερικής Ασφάλειας της Μινεσότα, ανέφερε ο Γουόλζ.

Η προετοιμασία των πολιτειακών και Τοπικών Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου φαίνεται να γίνεται ενόψει πιθανών πολιτικών αναταραχών, αν και ο Γουόλζ δεν απάντησε ρητά σε ερώτηση σχετικά με το ποιο θα ήταν το όριο των διαδηλώσεων που θα οδηγούσε στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς.

Οι πυροβολισμοί έχουν ήδη προκαλέσει την οργή χιλιάδων διαδηλωτών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη στον τόπο της δολοφονίας, στη Λεωφόρο Πόρτλαντ, κοντά στην 34η Οδό.

Ο Επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας της Μινεσότα, Μπομπ Τζέικομπσον, παρουσίασε παραδείγματα νόμιμων μορφών διαμαρτυρίας, όπως η ειρηνική συγκέντρωση σε πεζοδρόμους, η πορεία ή το περπάτημα εκτός οδικών αρτηριών, τα συνθήματα και η κατασκευή πλακάτ.

Στη συνέχεια, απαρίθμησε ενέργειες που θα μπορούσαν να επιφέρουν πρόστιμα ή συλλήψεις, όπως η διαδήλωση ή το περπάτημα σε αυτοκινητόδρομους, η ρίψη αντικειμένων, το άναμμα φωτιάς, η πρόκληση φθορών ή βανδαλισμών σε περιουσίες, η χρήση παράνομων πυροτεχνημάτων, η επίδειξη ή χρήση παράνομων όπλων, καθώς και η απερίσκεπτη ή επικίνδυνη οδήγηση.

«Κάτοικοι της Μινεσότα, μην ενδώσετε στο δόλωμα. Μην τους επιτρέψετε να αναπτύξουν ομοσπονδιακά στρατεύματα. Μην τους επιτρέψετε να επικαλεστούν τον Νόμο περί Εξέγερσης. Μην τους επιτρέψετε να κηρύξουν στρατιωτικό νόμο. Μην τους επιτρέψετε να ψευδολογούν για την ασφάλεια και την ευπρέπεια της πολιτείας. Και αφήστε αυτή την έρευνα να εξελιχθεί ανεμπόδιστα», κατέληξε ο Γουόλζ.