Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότας, Τιμ Γουόλτς, έκανε έκκληση να ανατεθεί η έρευνα στις τοπικές και όχι στις ομοσπονδιακές αρχές για τον θάνατο του 37χρονου Αμερικανού που σκοτώθηκε σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

«Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε το ομοσπονδιακό κράτος για την έρευνα» είπε ο Γουόλτς, κατηγορώντας την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) ότι «σπέρνει το χάος και τη βία» στην Πολιτεία του.

Ο κυβερνήτης αποκάλυψε ότι μίλησε δύο φορές σήμερα με την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου και προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αποσύρει την ICE από τη Μινεσότα. «Δεν έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη ότι ο Τραμπ θα κάνει το σωστό», σχολίασε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Δεν μπορούμε να απαντάμε στη βία με βία», πρόσθεσε ο Γουόλτς, καλώντας όλους τους Αμερικανούς να δουν «την ωμότητα σε αυτά που κάνει η ICE στους δρόμους μας».

Λεπτά νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε ότι η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, στέλνει στη Μινεσότα πράκτορες από πολλές άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, όπως τη DEA (Δίωξη Ναρκωτικών), την ATF (Γραφείο Ελέγχου Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών) και το FBI (ομοσπονδιακή αστυνομία) για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η Μπόντι έστειλε σήμερα μια επιστολή στον Γουόλτς, στην οποία του γράφει ότι «καλά θα κάνει να στηρίξει» τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.