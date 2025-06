Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ δήλωσε ότι ζήτησε από τον Τραμπ να ακυρώσει την εντολή του για ανάπτυξη 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στην κομητεία του Λος Άντζελες, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη.

Παράλληλα ο Νιούσομ κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι προσπαθεί να κατασκευάσει μια κρίση και ότι παραβιάζει την κυριαρχία της πολιτείας της Καλιφόρνιας. «Αυτές είναι οι πράξεις ενός δικτάτορα, όχι ενός προέδρου», τόνισε με ανάρτησή του στο Χ.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις επικρίσεις του Νιούσομ, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του: «όλοι είδαν το χάος, τη βία και την ανομία».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ξεκάθαρα ψεύτης» απαντά με δηλώσεις του ο Νιούσομ.

«Μια κάποτε μεγάλη αμερικανική πόλη, το Λος Άντζελες, έχει καταληφθεί από παράνομους αλλοδαπούς και εγκληματίες. Τώρα βίαια, εξεγερσιακά πλήθη συρρέουν και επιτίθενται στους ομοσπονδιακούς μας πράκτορες για να προσπαθήσουν να σταματήσουν τις επιχειρήσεις απέλασης — Αλλά αυτές οι άνομες ταραχές ενισχύουν μόνο την αποφασιστικότητά μας. Δίνω εντολή στην Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, στον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και στην Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι, σε συντονισμό με όλα τα άλλα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απελευθέρωση του Λος Άντζελες από την Εισβολή Μεταναστών και να τερματίσουν αυτές τις ταραχές μεταναστών. Η τάξη θα αποκατασταθεί, οι παράνομοι θα απελαθούν και το Λος Άντζελες θα απελευθερωθεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο truthsocial.

«Αποφασιστική ηγεσία; Δεν ξέρατε καν πότε αναπτύχθηκε η δική σας Εθνοφρουρά επί τόπου. Σταματήστε να υποδαυλίζετε τις φλόγες», απάντησε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας.

Νωρίτερα περίπου 10 μέλη της Εθνοφρουράς και προσωπικό του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας απώθησαν ομάδα διαδηλωτών που είχε συγκεντρωθεί έξω από κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Η Βόρεια Διοίκηση του Αμερικανικού στρατού επεσήμανε ότι 300 μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία του Λος Άντζελες, προσθέτοντας ότι η αποστολή τους περιορίζεται στην προστασία του ομοσπονδιακού προσωπικού και της κρατικής περιουσίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Νιου Τζέρσεϊ ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με χρήση βίας εναντίον διαδηλωτών που έφτυσαν μέλη της αστυνομίας και της Εθνοφρουράς, λέγοντας «αυτοί φτύνουν, εμείς χτυπάμε», ωστόσο δεν αναφέρθηκε σε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό.

«Αν δούμε κίνδυνο για τη χώρα μας και τους πολίτες μας, (η απάντηση) θα είναι πάρα πολύ σκληρή σε ό,τι αφορά τον νόμο και την τάξη», υπογράμμισε.

Στο μεταξύ το FBI έχει προσφέρει 50.000 δολάρια αμοιβή για πληροφορίες σχετικά με έναν ύποπτο που φέρεται να έριξε πέτρες εναντίον οχήματος της αστυνομίας στη συνοικία Πάραμαουντ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ομοσπονδιακός αστυνομικός.

Παρά τη σκληρή ρητορική του Τραμπ για τις διαδηλώσεις, η κυβέρνηση δεν έχει επικαλεστεί τη νομοθεσία περί εξέγερσης.

Αυτός ο νόμος του 1807 επιτρέπει στον Αμερικανό πρόεδρο να αναπτύξει τον αμερικανικό στρατό για να επιβάλει την τάξη σε περιπτώσεις κοινωνικής αναταραχής.

Η τελευταία φορά που έγινε επίκληση της νομοθεσίας αυτής ήταν στη διάρκεια των ταραχών του 1992 στο Λος Άντζελες, έπειτα από αίτημα του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.

Όταν ρωτήθηκε χθες αν εξετάζει το ενδεχόμενο να επικαλεστεί την εν λόγω νομοθεσία, ο Ρεπουμπλικάνος απάντησε «εξαρτάται από το αν θα υπάρξει εξέγερση».

Μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας αναπτύχθηκαν στο Λος Άντζελες χθες Κυριακή για να βοηθήσουν στην καταστολή των διαδηλώσεων που ξέσπασαν για τρίτη ημέρα κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τον κυβερνήτη της πολιτείας να χαρακτηρίζει «παράνομη» την ανάπτυξή τους.

Η Εθνοφρουρά είχε αναπτυχθεί γύρω από κυβερνητικά κτίρια, την ώρα που η αστυνομία και διαδηλωτές συγκρούονταν στη περιθώριο διάφορων κινητοποιήσεων κατά των επιδρομών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών στο Λος Άντζελες.

Η αστυνομία της αμερικανικής μεγαλούπολης χαρακτήρισε κάποιες συγκεντρώσεις «παράνομες», ισχυριζόμενη ότι οι διαδηλωτές πέταξαν κομμάτια τσιμέντου, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα στην αστυνομία. Πολλά αυτοκινούμενα οχήματα της υπηρεσίας ταξί Waymo πυρπολήθηκαν σε κεντρικό δρόμο του Λος Άντζελες χθες το βράδυ, σύμφωνα με εικόνες από βίντεο.

