Νέα απειλή για την ασφάλεια των τροφίμων αποτελούν οι κυβερνοεπιθέσεις στα ψυγεία και τους καταψύκτες των σούπερ μάρκετ, καθώς χάκερ αποκτούν πρόσβαση στα συστήματα ελέγχου της θερμοκρασίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη συντήρηση των προϊόντων.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, δύο κύματα επιθέσεων έπληξαν καταστήματα σε ευρωπαϊκές χώρες, με τους δράστες να παρεμβαίνουν εξ αποστάσεως στους θερμοστάτες και να ανεβάζουν τη θερμοκρασία ορισμένων ψυγείων ακόμη και στους 50 βαθμούς Κελσίου.

Οι εξελίξεις προκαλούν έντονη ανησυχία για την προστασία της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, καθώς μια τέτοια επίθεση μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων ευπαθών προϊόντων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τα περιστατικά, χαρακτηρίζοντάς τα «σκόπιμη προσπάθεια διατάραξης της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και υπονόμευσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών».

Επιθέσεις σε επτά ευρωπαϊκές χώρες

Το πιο πρόσφατο κύμα κυβερνοεπιθέσεων επηρέασε συστήματα ψύξης σε καταστήματα μεγάλων εμπορικών αλυσίδων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο Βέλγιο καταγράφηκαν περιστατικά σε Carrefour, Intermarché και Ikea, ενώ στη Σουηδία επηρεάστηκαν καταστήματα των Coop και ICA. Αντίστοιχα προβλήματα αναφέρθηκαν στη Delhaize του Λουξεμβούργου, στην Kesko της Φινλανδίας και στη SuperValu της Ιρλανδίας, καθώς και σε καταστήματα στην Εσθονία.

Τα περιστατικά παρουσιάζουν ομοιότητες με όσα είχαν σημειωθεί περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα στη Γαλλία.

Στην περίπτωση εκείνη, άγνωστοι κατάφεραν να παραβιάσουν το λογισμικό διαχείρισης επαγγελματικών ψυκτικών εγκαταστάσεων και να αυξήσουν απότομα τη θερμοκρασία τους. Το αποτέλεσμα ήταν να καταστούν ακατάλληλες προς πώληση μεγάλες ποσότητες τροφίμων, τις οποίες οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να αποσύρουν.

Παρόμοια περιστατικά εξετάζονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις αρχές Αυγούστου, ανεξήγητες βλάβες σε ψυγεία καταστημάτων στρατιωτικών προμηθειών καταγράφηκαν σε τουλάχιστον έξι στρατιωτικές βάσεις, με το Πεντάγωνο να διερευνά το ενδεχόμενο να οφείλονται σε κυβερνοεπίθεση.

Οι αλλεπάλληλες δυσλειτουργίες επαναφέρουν στο προσκήνιο τους κινδύνους που συνοδεύουν τη διασύνδεση επαγγελματικών και οικιακών συσκευών με το διαδίκτυο.

Πέρα από τα ψυγεία, συσκευές όπως φούρνοι, πλυντήρια και συστήματα θέρμανσης μπορούν πλέον να ελέγχονται από απόσταση, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για την κυβερνοασφάλεια.

Άγνωστοι οι δράστες – Σενάρια ακόμη και για κρατική εμπλοκή

Παρά την έκταση των επιθέσεων, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης από κάποια ομάδα χάκερ.

Παράλληλα, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να δείχνουν ότι οι δράστες επιδιώκουν την καταβολή λύτρων μέσω ransomware.

Το γεγονός αυτό προβληματίζει τους ειδικούς, καθώς οι επιθέσεις φαίνεται να στοχεύουν περισσότερο στην πρόκληση ζημιών και αναστάτωσης παρά στην άμεση οικονομική αποκόμιση κερδών.

Η Μάρτα Ριμπτσίνσκα, ιδρύτρια της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Ygreky, εκτιμά ότι πίσω από τα περιστατικά ενδέχεται να βρίσκονται άτομα ή ομάδες που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση κρίσιμων υπηρεσιών ή τη δοκιμή μεθόδων για μελλοντικές επιθέσεις.

Δεν αποκλείει, μάλιστα, την πιθανότητα εμπλοκής ομάδας με κρατική υποστήριξη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα αποτελέσματα των ερευνών στη Γαλλία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και δεν επιβεβαιώνουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Από την πλευρά του, ο Ρέιφ Πίλινγκ, ανώτερο στέλεχος της Sophos στον τομέα πληροφοριών για κυβερνοαπειλές, διακρίνει δύο πιθανά κίνητρα: την επίδειξη τεχνικών δυνατοτήτων ή την προσωπική δράση ενός μεμονωμένου χάκερ.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης σενάρια που αφορούν ομάδες με διασυνδέσεις στη Ρωσία ή την Κίνα, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής αποδείξεις που να συνδέουν οποιαδήποτε από τις δύο χώρες με τις συγκεκριμένες επιθέσεις.

Η συζήτηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει για ενδεχόμενη κλιμάκωση επιχειρήσεων σαμποτάζ στην Ευρώπη, τις οποίες αποδίδουν στη Μόσχα.

Τα κενά ασφαλείας που αφήνουν εκτεθειμένα τα ψυγεία

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζεται στον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών συστημάτων που διαχειρίζονται τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις ψύξης.

Πολλά από αυτά παραμένουν συνδεδεμένα στο διαδίκτυο για να επιτρέπουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή μπορεί να αποτελέσει σημείο εισόδου για κακόβουλους χρήστες, εφόσον δεν έχουν εφαρμοστεί επαρκή μέτρα προστασίας.

Σε αντίθεση με τους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα, που συνήθως διαθέτουν μηχανισμούς τακτικών ενημερώσεων, ορισμένα επαγγελματικά συστήματα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παλιές εκδόσεις λογισμικού.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, η υποστήριξη από τους κατασκευαστές έχει σταματήσει, με αποτέλεσμα γνωστά κενά ασφαλείας να παραμένουν χωρίς διόρθωση.

Η Παβλίνα Παβλόβα, ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Critical Cyber, προειδοποιεί ότι οι συγκεκριμένες αδυναμίες ενδέχεται να επιτρέψουν τη συνέχιση ανάλογων επιθέσεων.

Όπως εξήγησε στο Euronews, η προσβασιμότητα των συστημάτων, η αξία τους ως στόχων και η ελλιπής προστασία τους δημιουργούν έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο συνδυασμό.

Την ίδια στιγμή, οι αναβαθμίσεις δεν αποτελούν πάντοτε προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις.

Ο Νικ Τζάκσον, διευθυντής κυβερνοεπιχειρήσεων της Bitdefender, επισημαίνει ότι η εγκατάσταση ενημερώσεων μπορεί να απαιτεί προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των ψυγείων, κάτι που δημιουργεί πρακτικά και οικονομικά προβλήματα στα σούπερ μάρκετ.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις δεν έχουν αντιληφθεί ότι τα συστήματα ψύξης αποτελούν πιθανό στόχο ψηφιακών επιθέσεων.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στις νέες απειλές

Πρόσθετους κινδύνους δημιουργεί και η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από κυβερνοεγκληματίες για την αναζήτηση και εκμετάλλευση αδυναμιών σε ψηφιακά συστήματα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν την αυτοματοποίηση διαδικασιών που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν σημαντικές τεχνικές γνώσεις.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και άτομα με περιορισμένη εμπειρία ενδέχεται να αποκτήσουν δυνατότητες πραγματοποίησης πιο σύνθετων επιθέσεων.

Σύμφωνα με την Παβλίνα Παβλόβα, η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τον εντοπισμό ευπαθειών σε υποδομές από τις οποίες εξαρτάται η καθημερινότητα των πολιτών.

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να προχωρήσουν με την ίδια ταχύτητα στις απαραίτητες αναβαθμίσεις, γεγονός που διευρύνει το χάσμα μεταξύ των δυνατοτήτων των επιτιθέμενων και των αμυντικών μηχανισμών.

Πώς μπορούν να προστατευτούν οι επιχειρήσεις

Η αντιμετώπιση της απειλής απαιτεί μεγαλύτερη έμφαση στην κυβερνοασφάλεια των επαγγελματικών ψυκτικών συστημάτων.

Οι ειδικοί προτείνουν συστηματικές ενημερώσεις λογισμικού, αντικατάσταση παρωχημένου εξοπλισμού και ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας των συσκευών που συνδέονται στο διαδίκτυο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η έγκαιρη αναγνώριση πιθανών παραβιάσεων, προτού οι αλλαγές στη θερμοκρασία προκαλέσουν αλλοίωση των αποθηκευμένων τροφίμων.

Σύμφωνα με τον βελγικό όμιλο Sabcobel, οι συνέπειες των τελευταίων κυβερνοεπιθέσεων θα μπορούσαν να είχαν αποδειχθεί πολύ σοβαρότερες εάν δεν είχαν ήδη ξεκινήσει εργασίες αναβάθμισης των ψυκτικών εγκαταστάσεων μετά τα περιστατικά της 12ης Οκτωβρίου στη Γαλλία.

Τα γεγονότα αναδεικνύουν ότι η κυβερνοασφάλεια δεν περιορίζεται πλέον στην προστασία προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικών συναλλαγών, αλλά συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών και την ασφάλεια των προϊόντων που φτάνουν καθημερινά στους καταναλωτές.

Κυβερνοεπιθέσεις και στην Ελλάδα – Στο στόχαστρο των χάκερ επιχειρήσεις στην Κηφισιά

το στόχαστρο των χάκερ έχουν βρεθεί και επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με χαρακτηριστική την περίπτωση του γνωστού κρεοπώλη και YouTuber Γιώργου Μπούμπα, στην Κηφισιά.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης «Μπούμπας – Κρέατα Ηπείρου» περιέγραψε πώς άγνωστοι απέκτησαν πρόσβαση στο σύστημα ψύξης του καταστήματος, ρυθμίζοντας ηλεκτρονικά τη θερμοκρασία στους 150 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι δράστες είχαν απενεργοποιήσει τον μηχανισμό ειδοποιήσεων, με αποτέλεσμα ούτε η επιχείρηση ούτε η τεχνική εταιρεία να αντιληφθούν αμέσως την παραβίαση.

Όταν οι εργαζόμενοι διαπίστωσαν το πρόβλημα, η πραγματική θερμοκρασία στα ψυγεία είχε ήδη φτάσει περίπου τους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ χρειάστηκαν σχεδόν δύο ώρες για την αποκατάσταση του ελέγχου.

«Αν περνούσαν έξι με δέκα ώρες, θα είχαμε ζημιά 200.000 με 300.000 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπούμπας, διευκρινίζοντας ότι χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση δεν καταστράφηκαν τα προϊόντα.

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από την τεχνική εταιρεία, τουλάχιστον δύο ακόμη επιχειρήσεις στην περιοχή αντιμετώπισαν αντίστοιχα προβλήματα, ενώ αναφορές υπάρχουν και για άλλες περιοχές της χώρας.

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, ήδη από τις 14 Οκτωβρίου, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας είχε προειδοποιήσει για περισσότερα από 300 εκτεθειμένα συστήματα ελέγχου επαγγελματικού εξοπλισμού στην Ελλάδα, κυρίως στον τομέα της εμπορικής ψύξης.