Συναγερμός προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 1 Νοεμβρίου στην Ουκρανία, όταν εφαρμογή έγκαιρης προειδοποίησης για ρωσικές αεροπορικές επιδρομές παραβιάστηκε από χάκερ και άρχισε να στέλνει ψευδείς ειδοποιήσεις για πυρηνικές και χημικές επιθέσεις.

Λίγες ώρες αργότερα, παρόμοια κυβερνοεπίθεση καταγράφηκε και στη Ρωσία, αυτή τη φορά σε εφαρμογή του υπουργείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Στην Ουκρανία, η εφαρμογή Air Alert, την οποία χρησιμοποιούν εκατομμύρια πολίτες για ενημέρωση σχετικά με επικείμενες αεροπορικές επιδρομές, άρχισε ξαφνικά να εμφανίζει προειδοποιήσεις για πυρηνική και χημική απειλή, αλλά και για πιθανές οδομαχίες.

Ανάμεσα στα παραπλανητικά μηνύματα υπήρξε και αναφορά ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει τον υπερηχητικό πύραυλο «Ορέσνικ», προκαλώντας ανησυχία στους χρήστες.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία παρενέβη άμεσα, διαψεύδοντας τις σχετικές ειδοποιήσεις και καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι.

«Είναι πιθανό η εφαρμογή Air Alert να έχει παραβιαστεί από τον εχθρό. Δεν υπάρχει ραδιολογική απειλή. Παραμείνετε ψύχραιμοι και ακολουθείτε τις ενημερώσεις μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της μέσω Telegram.

Ψευδείς ειδοποιήσεις σε Κίεβο και άλλες περιοχές

Τα μηνύματα εμφανίστηκαν σε κινητά τηλέφωνα πολιτών τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας, προειδοποιώντας για απειλές που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κάλεσε τους πολίτες να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους και να αποφεύγουν τη διάδοση πληροφοριών που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.

Το υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας, ενώ διευκρίνισε ότι τα υπόλοιπα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, οι οποίες παραμένουν βασικό μέσο ενημέρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση επικείμενης επίθεσης.

Η αξιοπιστία αυτών των συστημάτων θεωρείται κρίσιμη, καθώς σε περίπτωση βαλλιστικής επίθεσης οι πολίτες μπορεί να έχουν στη διάθεσή τους μόλις λίγα λεπτά για να βρουν καταφύγιο.

Αντίστοιχη επίθεση και στη Ρωσία

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο TASS, εφαρμογή του ρωσικού υπουργείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων δέχθηκε μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση, με αποτέλεσμα να αποσταλούν ψευδείς προειδοποιήσεις σε πολίτες.

Το ρωσικό υπουργείο επιβεβαίωσε ότι υπήρξε παραβίαση και ανακοίνωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας της εφαρμογής.

Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι το γενικό σύστημα προειδοποίησης του πληθυσμού, το οποίο περιλαμβάνει σειρήνες και άλλους μηχανισμούς έκτακτης ενημέρωσης, δεν επηρεάστηκε από την επίθεση.

Άγνωστο αν συνδέονται οι δύο κυβερνοεπιθέσεις

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος βρίσκεται πίσω από τις δύο επιθέσεις, ούτε αν τα περιστατικά σε Ουκρανία και Ρωσία συνδέονται μεταξύ τους.

Η ουκρανική πλευρά έκανε λόγο για εχθρική παρέμβαση, ενώ το Κέντρο Στρατηγικών Επικοινωνιών της χώρας απέδωσε την ευθύνη στη Ρωσία. Ωστόσο, δεν έχουν παρουσιαστεί ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών.

Οι δύο επιθέσεις αναδεικνύουν τη σημασία αλλά και την ευπάθεια των ψηφιακών συστημάτων προειδοποίησης σε συνθήκες πολέμου, καθώς η αποστολή ψευδών συναγερμών μπορεί να προκαλέσει πανικό, σύγχυση και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις επίσημες ειδοποιήσεις.