Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές στη Νορβηγία, μετά την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η Equinor, ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς ομίλους της Ευρώπης και κομβικός προμηθευτής φυσικού αερίου για την ευρωπαϊκή αγορά.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εντόπισε εν εξελίξει κυβερνοεπίθεση εναντίον συγκεκριμένων πληροφοριακών της συστημάτων, κινητοποιώντας άμεσα ειδικές ομάδες για τον περιορισμό της και την πλήρη αποκατάσταση της ακεραιότητας των συστημάτων της.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν κλαπεί δεδομένα, ενώ η επίθεση δεν έχει επηρεάσει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες ούτε την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της Equinor.

Προβλήματα στα εσωτερικά συστήματα

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή συνεχίστηκε κανονικά, η κυβερνοεπίθεση προκάλεσε δυσλειτουργίες σε εσωτερικές εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας.

Σύμφωνα με το Reuters, πηγή εντός της Equinor ανέφερε ότι τέθηκε εκτός λειτουργίας ακόμη και το εσωτερικό σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ νορβηγικά μέσα μετέδωσαν ότι υπήρχαν προβλήματα στη χρήση εταιρικών εφαρμογών.

Η Equinor δεν έχει μέχρι στιγμής δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση, την ταυτότητα των δραστών ή το αν χρησιμοποιήθηκε κάποιο συγκεκριμένο κακόβουλο λογισμικό.

«Έχουμε κινητοποιήσει τους απαραίτητους πόρους για να εξουδετερώσουμε την επίθεση και να αποκαταστήσουμε πλήρως την ακεραιότητα των συστημάτων μας», ανέφερε η εταιρεία στην επίσημη ενημέρωσή της.

Παρενέβη η Αρχή Εθνικής Ασφάλειας

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η Νορβηγική Αρχή Εθνικής Ασφάλειας (NSM), η οποία βρίσκεται σε επαφή με την Equinor και παρέχει συνδρομή όπου απαιτείται.

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς μόλις τον προηγούμενο μήνα η NSM είχε ανεβάσει την εκτίμηση κινδύνου κυβερνοεπιθέσεων στη χώρα στο επίπεδο 4 σε κλίμακα 5, προειδοποιώντας για πιθανές επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης.

Η ίδια αρχή έχει καταγράψει παράλληλα τριπλασιασμό των επιτυχημένων κυβερνοεπιχειρήσεων εναντίον νορβηγικών εταιρειών μέσα στους τελευταίους έξι μήνες.

Μετά την επίθεση στην Equinor, εκπρόσωπος της NSM σημείωσε ότι το περιστατικό επιβεβαιώνει πως το επίπεδο του κινδύνου παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Στο επίκεντρο η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Η κυβερνοεπίθεση προκαλεί αυξημένο ενδιαφέρον και εκτός Νορβηγίας λόγω του καθοριστικού ρόλου της χώρας στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης.

Η Equinor αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Reuters, ενώ διαχειρίζεται σημαντικές πετρελαϊκές και αεριοπαραγωγικές εγκαταστάσεις στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα.

Για την ώρα δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η κυβερνοεπίθεση έχει επηρεάσει τις ροές φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ένας τόσο σημαντικός ενεργειακός όμιλος αποτέλεσε στόχο κυβερνοεπίθεσης επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των ψηφιακών συστημάτων που τις υποστηρίζουν.

Προειδοποίηση για πιθανές δολιοφθορές

Η επίθεση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από ιδιαίτερα αυστηρή προειδοποίηση της νορβηγικής υπηρεσίας ασφαλείας PST.

Στις 12 Νοεμβρίου, η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να αναμένεται πως ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών ενδέχεται να επιχειρήσουν πράξεις δολιοφθοράς στη Νορβηγία μέσα στον επόμενο χρόνο, κάνοντας λόγο για σοβαρή επιδείνωση της σχετικής απειλής κατά τη διάρκεια του 2026.

Οι νορβηγικές αρχές έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία κρίσιμων υποδομών, καθώς το τελευταίο διάστημα η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά περιστατικών που αφορούν καλώδια, αγωγούς, δίκτυα επικοινωνιών και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει παρουσιαστεί κανένα στοιχείο που να συνδέει τη συγκεκριμένη κυβερνοεπίθεση στην Equinor με τη Ρωσία ή με οποιονδήποτε άλλο κρατικό παράγοντα.

Η έρευνα για την προέλευση και την έκταση της επίθεσης συνεχίζεται, ενώ η Equinor έχει δεσμευθεί ότι θα δώσει νέα ενημέρωση εφόσον προκύψουν πρόσθετα στοιχεία.