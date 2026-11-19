Σοβαρή κυβερνοεπίθεση σε πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκάλεσε προβλήματα σε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για τη μισθοδοσία, τη διαχείριση προσωπικού και την επιστροφή ιατρικών εξόδων.

Σύμφωνα με το Politico, το περιστατικό δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί πλήρως, ενώ οι υπηρεσίες της Κομισιόν εξακολουθούν να ερευνούν εάν οι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα εργαζομένων.

Η επίθεση εντοπίστηκε στις αρχές Νοεμβρίου και οι συνέπειές της διήρκεσαν για περισσότερες από δέκα ημέρες. Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος έχει πλέον περιοριστεί, η συνολική έκταση της παραβίασης δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η πληροφορία ότι οι επιτιθέμενοι φέρονται να αξιοποίησαν δημόσια διαθέσιμο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να εντοπίσουν ευπάθειες στα πληροφοριακά συστήματα.

Ποιες εφαρμογές επηρεάστηκαν

Η κυβερνοεπίθεση έπληξε δύο βασικές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το προσωπικό της Κομισιόν.

Η πρώτη είναι το Sysper, μέσω του οποίου οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε στοιχεία μισθοδοσίας, καταχωρίζουν ώρες εργασίας και υποβάλλουν αιτήσεις αδειών.

Η δεύτερη είναι το MyPMO, το οποίο χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για την επιστροφή ιατρικών εξόδων.

Οι δύο εφαρμογές τέθηκαν ξανά σε λειτουργία νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ωστόσο την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου το Sysper παρουσίασε νέα προσωρινή διακοπή.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απενεργοποίησε προληπτικά και άλλες εφαρμογές, επιχειρώντας να περιορίσει το εύρος της επίθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν οι δράστες περιορίστηκαν στην πρόκληση τεχνικών προβλημάτων ή αν κατάφεραν να αποσπάσουν δεδομένα.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με το Politico, στην επίθεση φέρεται να χρησιμοποιήθηκε το ARTEX, ένα δημόσια διαθέσιμο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να αξιοποιηθεί για τον εντοπισμό αδυναμιών ασφαλείας σε ψηφιακά συστήματα.

Η δραστηριότητα των επιτιθέμενων εντοπίστηκε από την CERT-EU, την υπηρεσία κυβερνοασφάλειας των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου δεν σημαίνει ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε αυτόνομα από τεχνητή νοημοσύνη. Αναδεικνύει, ωστόσο, τον κίνδυνο εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για τον εντοπισμό τρωτών σημείων να αξιοποιούνται και για κακόβουλες ενέργειες.

Η ταυτότητα των δραστών παραμένει άγνωστη, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήματα.

Έκτακτη κινητοποίηση στην Κομισιόν

Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε στην έκτακτη σύγκληση του Corporate Management Board, του ανώτατου εσωτερικού οργάνου διοικητικού συντονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με εσωτερικό μήνυμα που επικαλείται το Politico, στη συνεδρίαση εξετάστηκαν τα συνεχιζόμενα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων και αποφασίστηκε η ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας.

Την Τετάρτη, η επίτροπος Τεχνολογίας Χένα Βιρκούνεν ενημέρωσε επίσης τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής για την κατάσταση και τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Τόμας Ρενιέ, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες μετά τον εντοπισμό της εκστρατείας κυβερνοεπιθέσεων, επισημαίνοντας ότι στοχοποιήθηκαν συγκεκριμένα συστήματα και ότι οι επηρεαζόμενοι έχουν ενημερωθεί.

Το κρίσιμο ερώτημα για τα προσωπικά δεδομένα

Αξιωματούχος της ΕΕ ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης θεωρείται πλέον υπό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η αποτίμηση των συνεπειών της.

Το βασικό ερώτημα παραμένει εάν οι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή αν το περιστατικό περιορίστηκε στη δυσλειτουργία των εφαρμογών.

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα καθορίσει και την πραγματική σοβαρότητα της κυβερνοεπίθεσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία των ψηφιακών υποδομών των ευρωπαϊκών θεσμών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.