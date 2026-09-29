Συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές αρχές μετά την αποκάλυψη παραβίασης μεγάλης βάσης δεδομένων του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, στην οποία τηρούνται προσωπικά στοιχεία εκατομμυρίων ανθρώπων που συνδέονται με τις ένοπλες δυνάμεις και το Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με το «ABC News», που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας, από την παραβίαση εκτέθηκαν ευαίσθητες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης και στοιχεία σχετικά με τις θέσεις και τα καθήκοντα που είχαν αναλάβει στρατιωτικοί και πολιτικοί υπάλληλοι.

Η κυβερνοπαραβίαση φέρεται να επηρέασε τα δεδομένα περίπου 2,76 εκατομμυρίων εν ζωή ατόμων, ενώ στα αρχεία περιλαμβάνονται και στοιχεία 294.000 ανθρώπων που έχουν φύγει από την ζωή.

Στο στόχαστρο προσωπικά δεδομένα στρατιωτικών

Ο Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σημειώθηκε σε πληροφοριακό σύστημα του Defense Manpower Data Center (DMDC), με τα περιστατικά να καταγράφονται από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026.

Η πρόσβαση αφορούσε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες και πραγματοποιήθηκε από μικρό αριθμό μη εξουσιοδοτημένων χρηστών. Το DMDC εντόπισε την ευπάθεια τον Ιούλιο και προχώρησε στην αποκατάσταση του συστήματος που είχε επηρεαστεί.

Παρά τη σοβαρότητα της παραβίασης, αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν πως οι πληροφορίες που εκτέθηκαν χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά.

Το DMDC αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βάσεις δεδομένων προσωπικού του Πενταγώνου, καθώς συγκεντρώνει αρχεία για εν ενεργεία στρατιωτικούς, εφέδρους, πολιτικούς υπαλλήλους, συμβασιούχους, συνταξιούχους, βετεράνους, αλλά και μέλη των οικογενειών στρατιωτικών.

Συνολικά, το κέντρο διαχειρίζεται περισσότερα από 60 εκατομμύρια αρχεία προσωπικού. Την πρώτη αποκάλυψη για την παραβίαση είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα η «Military Times».

Οι αμερικανικές αρχές υπογραμμίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ένδειξη κατάχρησης των δεδομένων. Παράλληλα, στα άτομα που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί παρέχονται υπηρεσίες προστασίας από κλοπή ταυτότητας και παρακολούθησης πιστοληπτικής δραστηριότητας.

Νέα κυβερνοεπίθεση στο FBI

Η αποκάλυψη για την παραβίαση στο Πεντάγωνο έρχεται ενώ το FBI βρίσκεται επίσης αντιμέτωπο με περιστατικό κυβερνοασφάλειας που αφορά τη διαδικτυακή πλατφόρμα προσλήψεών του, FBIJobs.gov.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών ενημέρωσε την Παρασκευή το προσωπικό του σχετικά με το περιστατικό, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ο φορέας πίσω από την κυβερνοεπίθεση σχεδίαζε να δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία εργαζομένων.

Μεταξύ των δεδομένων που φέρεται να έχουν στοχοποιηθεί περιλαμβάνονται ονόματα υπαλλήλων, διευθύνσεις κατοικίας, προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης, ημερομηνίες γέννησης και στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης.

Το FBI αντιμετωπίζει το περιστατικό με το ενδεχόμενο να έχουν επηρεαστεί προσωπικά δεδομένα του συνόλου του προσωπικού του.

Ωστόσο, η ομάδα χάκερ «ShinyHunters» υποστήριξε τη Δευτέρα, σε δηλώσεις της προς τους «New York Times» και το «404 Media», ότι δεν πρόκειται τελικά να δημοσιοποιήσει τα δεδομένα, παρά τις προηγούμενες ανακοινώσεις της.

Η ομάδα ισχυρίστηκε ότι η ενέργειά της δεν συνδέεται με εκβιασμό, απαίτηση λύτρων ή οικονομικό όφελος, αλλά αποτελεί, όπως υποστήριξε, «εκστρατεία μάρκετινγκ» με στόχο την προστασία των δραστηριοτήτων της και την αντιμετώπιση πληροφοριών που θεωρεί παραπλανητικές.

Το «ABC News» σημείωσε πάντως ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Προειδοποίηση στους εργαζομένους

Η διαδικασία ενημέρωσης των υπαλλήλων που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί έχει ήδη ξεκινήσει. Το FBI διευκρίνισε ότι το FBIJobs.gov ήταν μη διαβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα.

Παράλληλα, το Γραφείο κάλεσε το προσωπικό του να παραμείνει σε αυξημένη επαγρύπνηση, ιδιαίτερα απέναντι σε ύποπτες τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν εσωτερικές ενημερώσεις για τους εργαζομένους που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση που περιήλθε σε γνώση του «ABC News», οι υπάλληλοι του FBI κλήθηκαν επίσης να μην προχωρούν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης. Σε περίπτωση που εκπρόσωποι ΜΜΕ εισέλθουν χωρίς άδεια σε ιδιωτικό χώρο, τους ζητήθηκε να επικοινωνούν με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911.