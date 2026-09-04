Στη δημοσιοποίηση περισσότερων από ένα εκατομμύριο ψηφιακών αρχείων που είχαν υποκλαπεί από τις υπηρεσίες της δημοτικής αρχής του Βερολίνου προχώρησαν χάκερ στο Darknet, κάνοντας πράξη τις απειλές τους, αφού έληξε η προθεσμία και δεν πήραν λύτρα.

Όπως μετέδωσε ο περιφερειακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός RBB, οι δράστες της κυβερνοεπίθεσης απαίτησαν χρηματικό ποσό θέτοντας διορία μέχρι την Παρασκευή, χωρίς όμως να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Αμέσως μετά την εκπνοή του τελεσιγράφου, περίπου 1,4 εκατομμύρια αρχεία και δεδομένα έγιναν σταδιακά διαθέσιμα για λήψη σε διάφορες παρτίδες. Η σοβαρή αυτή παραβίαση ασφαλείας έχει θέσει σε συναγερμό τις γερμανικές αρχές, οι οποίες αξιολογούν την έκταση της ζημιάς και το είδος των πληροφοριών που διέρρευσαν στο διαδίκτυο.

«Καλή διασκέδαση, κυνηγοί δεδομένων», έγραφαν, σύμφωνα με τον RBB, την ώρα που πολλά προσωπικά έγγραφα, όπως πιστοποιητικά εργασίας, προσφορές ή αξιολογήσεις εργαζομένων, ήταν πλέον ορατά.

Στα τέλη Αυγούστου, ο συντηρητικός δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ ανακοίνωσε πως η πόλη του είχε βρεθεί στο στόχαστρο ενός εκβιασμού έπειτα από μια κυβερνοεπίθεση και είχε διαβεβαιώσει πως δεν θα «υπέκυπτε» σε αυτόν.

Εξαιτίας αυτής της κυβερνοεπίθεσης που έλαβε χώρα στις 14 Αυγούστου, δημοτικές διοικήσεις, ιδίως εκείνες που ασχολούνται με τη στέγαση και το περιβάλλον, αποκόπηκαν από το δίκτυο για μια εβδομάδα: όλες οι αιτήσεις και οι πληρωμές για επιδόματα στέγασης ήταν αδύνατες για αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία εφημερίδα der Spiegel, οι εκβιαστές απαιτούσαν το ισοδύναμο περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως μεταδίδουν διάφορα ΜΜΕ, επρόκειτο για την ομάδα χάκερ Rhysida.