Με την εμπλοκή της Κύπρου στον πόλεμο μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, η Ευρώπη εισέρχεται de facto στη σύγκρουση. Μετά τις επιθέσεις ιρανικών drones, στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου, βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν για να τα καταρρίψουν, ενώ γαλλικά και ιταλικά πλοία φτάνουν για να προστατεύσουν το νησί, αναφέρει σε δημοσίευμά της η La Republica.

H Κύπρος βρίσκεται 70 χιλιόμετρα νότια της Τουρκίας και 100 χιλιόμετρα δυτικά της Συρίας, είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, μετά τη Σικελία και τη Σαρδηνία, ενώ ήταν από καιρό τουριστικός προορισμός και σημείο άφιξης για Ρώσους που αναζητούσαν δεύτερο διαβατήριο και σταυροδρόμι κατασκόπων.

Στο παρελθόν, υπήρξε θέατρο εμφυλίου πολέμου μεταξύ της ελληνικής πλειοψηφίας και της τουρκικής μειονότητας, που τη χώρισε στα δύο, ένα ζήτημα που παραμένει ακόμη άλυτο. Ωστόσο, το γεγονός ότι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τώρα την ήπειρό μας να αναλάβει στρατιωτική δέσμευση στον πόλεμο μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.