Στη φυλακή αναμένεται να οδηγήσει τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί η χθεσινή του καταδίκη για την υπόθεση της χρηματοδότησης της εκστρατείας του για την προεδρία από κεφάλαια του Μουαμάρ Καντάφι.

Παρά το γεγονός ότι επισήμως δεν είναι γνωστό σε ποιο σωφρονιστικό ίδρυμα θα εκτίσει την ποινή της πενταετούς του κάθειρξης, αξιόπιστες πηγές λένε ότι πιθανή τοποθεσία κράτησης θα μπορούσε να είναι η φυλακή La Santé στο Παρίσι, μια ιστορική φυλακή που κάποτε φιλοξένησε τον Κάρλος το Τσακάλι και τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα.

«Είναι η φυλακή που είναι καλύτερα εξοπλισμένη να υποδεχτεί ένα προφίλ σαν το δικό του», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ένωσης σωφρονιστικών υπαλλήλων, Γουίλφριντ Φονκ, όπως αναφέρει το Reuters.

Είπε ότι η La Santé διαθέτει μια πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα», τα λεγόμενα «VIP διαμερίσματα», όπου έχουν φυλακιστεί κατά το παρελθόν επιφανή πολιτικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του πρώην συνεργάτη του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεάν, ο οποίος ήταν μεταξύ αυτών που καταδικάστηκαν την Πέμπτη.

Η εμπειρία της φυλακής ίσως είναι δύσκολη για τον Σαρκοζί, έναν πρώην πρόεδρο με αυστηρή στάση κατά του εγκλήματος, που κάποτε αποκάλεσε «καθάρματα» τους νεαρούς ταραχοποιούς των προαστίων, απειλώντας να τους «χτυπήσει» με εκτοξευτήρες νερού υψηλής πίεσης.