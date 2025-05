Μια παραλίγο «εκατόμβη», απέτρεψε η αστυνομία του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Συγκεκριμένα, ακροδεξιά ομάδα είχε σχεδιάσει να πραγματοποιήσει βομβιστική επίθεση κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Lady Gaga το Σάββατο 3/5, στην παραλία Κοπακαμπάνα του Ρίο ντε Τζανέιρο – η οποία προσέλκυσε περίπου 2,1 εκατομμύρια ανθρώπους – απέτρεψε η αστυνομία της Βραζιλίας, όπως ανακοίνωσε η ίδια σήμερα Κυριακή.

Η Πολιτική Αστυνομία της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, δήλωσε ότι το σχέδιο για το χτύπημα στη συναυλία της Lady Gaga, είχε ενορχηστρωθεί από μία ομάδα που προωθούσε τη ρητορική μίσους και τη ριζοσπαστικοποίηση των εφήβων, συμπεριλαμβανομένου του αυτοτραυματισμού και του βίαιου περιεχομένου ως μορφή κοινωνικής ένταξης, σύμφωνα με το BBC.

«Οι ύποπτοι στρατολογούσαν συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, για να πραγματοποιήσουν συντονισμένες επιθέσεις χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια εκρηκτικά και κοκτέιλ μολότοφ», ανέφερε η αστυνομία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι αυτοί που στρατολογούσαν αυτοπροσδιορίστηκαν ως θαυμαστές της Gaga, γνωστοί ως «Μικρά Τέρατα».

Η επιχείρηση βασίστηκε σε έκθεση του εργαστηρίου κυβερνοεπιχειρήσεων του υπουργείου μετά από πληροφορία από την αστυνομία της πολιτείας του Ρίο, η οποία αποκάλυψε άτομα στο διαδίκτυο τα οποία ενθάρρυναν βίαιη συμπεριφορά μεταξύ εφήβων χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένη γλώσσα και εξτρεμιστικό συμβολισμό.

Lady Gaga shares love to the LGBTQ+ community in Brazil at #MAYHEMNaPraia 🇧🇷 pic.twitter.com/dWRcmiFRKf

Οι αρχές εξέδωσαν πάνω από 12 εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης και ένας άνδρας που περιγράφεται ως ο αρχηγός της ομάδας συνελήφθη στη νότια πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ για παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, ενώ ένας έφηβος συνελήφθη στο Ρίο ντε Τζανέιρο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Έδωσε τη συναυλία της ζωής της με πάνω από 2 εκατομμύρια θεατές

Περισσότερα από δύο εκατομμύρια άτομα παρακολούθησαν δωρεάν συναυλία της Lady Gaga στην παραλία Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές της πόλης.

Περίπου 500.000 τουρίστες ταξίδεψαν για να παρακολουθήσουν τη συναυλία της διάσημης τραγουδίστριας, η οποία ήταν δωρεάν και χρηματοδοτήθηκε από το κράτος σε μία προσπάθεια να τονωθεί η οικονομία που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Οι αρχές εκτιμούν πως μπορεί να αποφέρει έως και 100 εκατομμύρια δολάρια (75 εκατ. λίρες) στην τοπική οικονομία.

Η συναυλία του Σαββάτου ήταν μέρος της περιοδείας για το όγδοο άλμπουμ της Lady Gaga με τίτλο Mayhem. Η τελευταία φορά που είχε εμφανιστεί στη Βραζιλία ήταν το 2012.

«Περιμένατε για μένα, περιμένατε πάνω από 10 χρόνια για μένα», είπε συγκινημένη η Lady Gaga στο πλήθος, ξεδιπλώνοντας μια βραζιλιάνικη σημαία. «Βραζιλία, είμαι έτοιμη. Θα τα δώσω όλα».

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με κοστούμια εμπνευσμένα από τη Βραζιλία σε ορισμένα από τα acts της, με εμφανίσεις που παρέπεμπαν ακόμη και στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.

Χιλιάδες τραγουδούσαν μαζί της επιτυχίες όπως Alejandro, Poker Face και Abracadabra, δημιουργώντας μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, ενώ πολλοί ανέμιζαν πολύχρωμες βεντάλιες με το μοτίβο του ουράνιου τόξου – σύμβολο της ΛΟΑΤΚΗ+ κοινότητας, ενώ παράλληλα παρακολουθούσαν από γιγαντοοθόνες τη συναυλία κατά μήκος της παραλίας.

2 MILLION PEOPLE SHOWED UP TO WITNESS ONE OF THE GREATEST ARTISTS OF OUR GENERATION LADY GAGA. AN UNREAL MOMENT.

pic.twitter.com/YkT8ZLuV8n

— Ved (@babyloniaan) May 4, 2025