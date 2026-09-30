Οριστικό τέλος στα σενάρια που τη φέρουν να αποχωρεί πρόωρα από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) προκειμένου να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027 έβαλε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα La Croix την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, η επικεφαλής της ΕΚΤ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την επισφαλή δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας και το δημόσιο χρέος που πλησιάζει το 120% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ως τη μεγαλύτερη άμεση απειλή για την ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ εξήρε την προσαρμοστικότητα χωρών όπως η Ελλάδα που κατάφεραν να βάλουν σε τάξη τα δημόσια οικονομικά τους.

Το «όχι» στις γαλλικές προεδρικές εκλογές

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ξεκαθάρισε τη θέση της σχετικά με τις φήμες που την ήθελαν να εγκαταλείπει το τιμόνι της ΕΚΤ λίγους μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της μέσα στο 2027, προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα για το Αξίωμα του Προέδρου της Γαλλίας.

Απορρίπτοντας κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε: «Δεν θα ήταν καθόλου καλή ιδέα. Καταρχάς, τίθεται το ζήτημα της ζωτικότητας, της ενέργειας και της δύναμης. Υπάρχει επίσης αναπόφευκτα ένα στοιχείο προσωπικής θυσίας σε μια τέτοια δέσμευση. Κι εγώ είμαι 70 ετών».

«Σοβαρό πρόβλημα» το γαλλικό χρέος

Στη συνέντευξή της, η επικεφαλής της ΕΚΤ αναφέρθηκε εκτενώς στη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα επισφαλή, εστιάζοντας στην απουσία ξεκάθαρης στρατηγικής συγκράτησης του δανεισμού.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης αναφέροντας: «Όταν το χρέος σου πλησιάζει το 120% του ΑΕΠ και δεν υπάρχει σαφής πορεία για να τεθεί υπό έλεγχο η αύξησή του, αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Χρειάζεται μια αξιόπιστη πορεία προς τα εμπρός, συλλογική αποφασιστικότητα και μεταρρυθμίσεις για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη».

Όπως εξήγησε η ίδια, η Γαλλία οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, να προχωρήσει σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται το συνταξιοδοτικό σύστημα λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής.

Η ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και το παράδειγμα της Ελλάδας

Εμφανώς πιο αισιόδοξη εμφανίστηκε η Κριστίν Λαγκάρντ όσον αφορά τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, συγκρίνοντας τη σημερινή συγκυρία με τις μεγάλες κρίσεις του παρελθόντος.

Συγκρίνοντας τα δεδομένα, σημείωσε: «Δεν βρισκόμαστε ούτε στο 2008 ούτε στο 2011: το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι πολύ πιο ισχυρό. Γι’ αυτό και θα απέφευγα οποιαδήποτε πρόβλεψη. Έχω δει την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Κύπρο να περνούν πολύ επώδυνες κρίσεις, να βάζουν σε τάξη τα δημόσια οικονομικά τους και να ανακτούν την εμπιστοσύνη. Έκτοτε, οι χώρες αυτές έχουν επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης που συχνά ξεπερνούν τον μέσο όρο».

Οι αλλεπάλληλες κρίσεις και η απειλή από τη Μέση Ανατολή

Απαντώντας στο ερώτημα εάν οι κρίσεις αποτελούν πλέον τη νέα «κανονικότητα» για την παγκόσμια οικονομία, η κ. Λαγκάρντ παρατήρησε ότι οι οικονομικές αναταράξεις υπήρχαν πάντα, όμως ο τρόπος αλληλεπίδρασής τους έχει αλλάξει δραματικά.

Αναλύοντας τη νέα αυτή πραγματικότητα, τόνισε: «Η Covid προκαλεί εντάσεις στην ενέργεια και τις πρώτες ύλες και στη συνέχεια έρχεται η εισβολή στην Ουκρανία, η οποία επιτείνει την ενεργειακή κρίση και την εκτίναξη του πληθωρισμού. Οι κρίσεις δεν διαδέχονται πλέον απλώς η μία την άλλη: αλληλοεπικαλύπτονται και αλληλοτροφοδοτούνται. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη νέα πραγματικότητα, με την οποία πρέπει πλέον να μάθουμε να ζούμε».

Τέλος, η πρόεδρος της ΕΚΤ υπέδειξε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ως τον κυριότερο άμεσο κίνδυνο για την οικονομική δραστηριότητα και τη σταθερότητα των τιμών στην Ευρώπη.

Προσδιορίζοντας τις προτεραιότητες του νομισματικού ιδρύματος, η Κριστίν Λαγκάρντ κατέληξε: «Για την ΕΚΤ, προτεραιότητα παραμένει η σταθερότητα των τιμών. Επομένως, η μεγαλύτερη απειλή σήμερα είναι η ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Προφανώς επηρεάζει τις τιμές, αλλά και την ανάπτυξη: συχνά παραβλέπουμε τον αντίκτυπο που έχει στην οικονομική δραστηριότητα η άνοδος των τιμών των πρώτων υλών. Και πίσω από αυτή την ενεργειακή κρίση βρίσκεται μια γεωπολιτική κατάσταση που μεταβάλλεται ραγδαία».