Περισσότεροι από 40 άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βύθιση επιβατικού σκάφους στη λίμνη Τανγκανίκα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Το ναυάγιο σημειώθηκε την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια δρομολογίου με αφετηρία την Κιγκόμα της Τανζανίας και τελικό προορισμό την πόλη Καλέμιε του Κονγκό.

Όπως ανακοίνωσε ο Νόρις Μουλονγκόι, τοπικός αξιωματούχος αρμόδιος για τις μεταφορές στην επαρχία Τανγκανίκα, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 84 άτομα, εκ των οποίων τα 12 αποτελούσαν το πλήρωμα.

Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων έχουν οδηγήσει στη διάσωση 43 ναυαγών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και τρία παιδιά, ωστόσο η τύχη των υπολοίπων επιβαινόντων παραμένει άγνωστη.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη βύθιση του σκάφους δεν έχουν αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής και βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.