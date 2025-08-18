Ένα εκατομμύριο Ισραηλινοί από τους συνολικά δέκα, που έχει πληθυσμό το Ισραήλ, βγήκαν στους δρόμους ενάντια στην κυβέρνηση και την δηλωμένη πρόθεσή της, να συνεχίσει τον πόλεμο, καταλαμβάνοντας ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Μόνο στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τους διοργανωτές, 500.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην λεγόμενη «Πλατεία Ομήρων», μπροστά από το Μουσείο Τέχνης.

Κάποιοι, σε μια γενναιόδωρη εκτίμηση, ανεβάζουν τον αριθμό στα 2,5 εκατομμύρια. «Όταν το λογαριάσετε, ωστόσο, είναι δύσκολο να πιστέψετε ότι αυτή η δεύτερη γενική απεργία – η πρώτη ήταν τον Σεπτέμβριο του 2024, μετά την ανακάλυψη των σορών έξι ομήρων στη Γάζα – που θα εκτροχιάσει πραγματικά τα σχέδια του Νετανιάχου», γράφει η La Repubblica, που εκτιμά πως το πλήθος αυτό από μόνο του σηματοδοτεί μία λαϊκή εξέγερση.