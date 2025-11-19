Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ εντυπωσίασε με μια σμαραγδί στράπλες τουαλέτα του οίκου Elie Saab, αξίας 3.350 δολαρίων, υποδεχόμενη μαζί με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Σαουδάραβα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (MBS) στο δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν του στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου. Η επιλογή του χρώματος, ταυτόσημου με τη σημαία της Σαουδικής Αραβίας, θεωρήθηκε από πολλούς ως διακριτική ένδειξη υποστήριξης προς τον διάδοχο.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης υποδοχής, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Σαουδική Αραβία αναβαθμίζεται σε «μεγάλο σύμμαχο εκτός ΝΑΤΟ», μια ιδιότητα που μέχρι σήμερα έχουν μόνο 20 χώρες και η Ταϊβάν, ενώ αποκάλυψε την υπογραφή στρατηγικού αμυντικού συμφώνου. Παράλληλα, εξήρε τη δέσμευση του MBS για επενδύσεις ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων στις ΗΠΑ.

Η επίσκεψη είχε έντονη πολιτική φόρτιση, καθώς ο διάδοχος παραμένει στο επίκεντρο διεθνούς κριτικής για τη δολοφονία του αρθρογράφου της Washington Post, Τζαμάλ Κασόγκι, το 2018, αλλά και για τον ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Ταυτόχρονα, ο Τραμπ βρισκόταν υπό πίεση λόγω των ψηφοφοριών στη Βουλή και τη Γερουσία για τη δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, διαδικασία την οποία έχει δηλώσει ότι θα υπογράψει, αν και το δείπνο φαίνεται πως καθυστέρησε τον προγραμματισμό.

Ο διάδοχος έφτασε χωρίς τη συνοδεία μέλους της βασιλικής οικογένειας, αλλά πλαισιωμένος από πολυμελή σαουδαραβική αντιπροσωπεία και εξέχουσες προσωπικότητες της αμερικανικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Έλον Μασκ, στην πρώτη του επίσκεψη μετά τη δημόσια ρήξη του με τον Τραμπ τον Ιούνιο, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Άλμπερτ Μπουρλά της Pfizer, ο Στίβεν Σβαρτσμαν της Blackstone, η Τζέιν Φρέιζερ της CitiGroup, η Μέρι Μπάρα της General Motors και άλλοι κορυφαίοι επικεφαλής εταιρειών. Παρόντες ήταν επίσης ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς και μέλη της οικογένειας Τραμπ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρό πρωτόκολλο, με στρατιωτική επίδειξη και παρέλαση ιππικού, γεγονός που προκάλεσε επικρίσεις λόγω της χρονικής σύμπτωσης με τη συζήτηση των αρχείων Έπσταϊν στο Κογκρέσο. Ο συντηρητικός σχολιαστής Μπιλ Κρίστολ χαρακτήρισε τη στιγμή «αποκαλυπτική», μιλώντας για αντίθεση «μεταξύ Τραμπ–Έπσταϊν–MBS και όσων υπερασπίζονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο βουλευτής Ρο Κάνα κατηγόρησε τον Τραμπ ότι δεν βάζει «την Αμερική Πρώτα», λέγοντας πως «θα έπρεπε να συναντάται με επιζήσασες του Έπσταϊν και όχι με τον MBS».

Η ένταση κλιμακώθηκε νωρίτερα στο Οβάλ Γραφείο, όταν η δημοσιογράφος του ABC, Μαίρη Μπρους, ρώτησε τον διάδοχο για τον Κασόγκι επικαλούμενη αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά και για την οργή των οικογενειών της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο Τραμπ παρενέβη, αποκαλώντας τον Κασόγκι «εξαιρετικά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα» και επιμένοντας ότι ο MBS «δεν γνώριζε τίποτα».

Επανέλαβε μάλιστα πως «δεν χρειάζεται να φέρνετε τον καλεσμένο μας σε δύσκολη θέση». Στη συνέχεια επιτέθηκε στη δημοσιογράφο χαρακτηρίζοντάς την «απείθαρχη» και «κακή ρεπόρτερ», φτάνοντας στο σημείο να απειλήσει με ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ABC.

Απαντώντας ο ίδιος, ο MBS δήλωσε ότι ο θάνατος του Κασόγκι υπήρξε «εξαιρετικά επώδυνος» και για τη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι έγιναν «όλα τα απαραίτητα βήματα της έρευνας» και ότι το βασίλειο έχει «βελτιώσει τα συστήματά του» για να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό.

Την ώρα της πρόποσης, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί δεύτερο δείπνο σε δύο χρόνια, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η νέα επίχρυση αίθουσα δεξιώσεων του Λευκού Οίκου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μόνο να είχαμε άλλες 2.000 θέσεις».