Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι η συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ στις 12:00 τοπική ώρα.

The Ceasefire Agreement Came Into Effect at 12:00 Since 12:00, IDF troops began positioning themselves along the updated deployment lines in preparation for the ceasefire agreement and the return of hostages. IDF troops in the Southern Command are deployed in the area and will… — Israel Defense Forces (@IDF) October 10, 2025

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, οι IDF αναφέρουν ότι οι στρατιώτες «άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των ανανεωμένων γραμμών ανάπτυξης σε προετοιμασία για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την επιστροφή των ομήρων».

«Οι στρατιώτες του ισραηλινού στρατού στο Νότιο Στρατηγείο έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και θα συνεχίσουν να απομακρύνουν κάθε άμεση απειλή», προσθέτει η δήλωση.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της βόρειας και δυτικής Γάζας έμειναν άναυδοι όταν οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν από αρκετές γειτονιές, αποκαλύπτοντας μια άνευ προηγουμένου καταστροφή μετά από εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών και κατεδαφίσεων.

Για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, οι άνθρωποι μπήκαν στις περιοχές Sheikh Radwan, al-Karama και Beach Camp, μόνο για να βρουν ολόκληρα συγκροτήματα κατοικιών ισοπεδωμένα, εκατοντάδες σπίτια και μεγάλο μέρος της υποδομής της περιοχής κατεστραμμένα, τονίζει το BBC.

Δεκάδες βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν κατοίκους να περπατούν ανάμεσα στα ερείπια και να κινηματογραφούν ό,τι απέμεινε από τις γειτονιές τους.

C’est avec des acclamations et une joie immense que les Gazaouis rentrent chez eux. Un moment touchant alors que les habitants retournent à la ville de Gaza par la rue Rashid, après le retrait des forces d’occupation et l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu – une… https://t.co/NxlEdZnMJB — SID (@SID987918665801) October 10, 2025

Σε ένα βίντεο, ακούγεται ένας άνδρας να λέει: «Αυτή είναι η τελευταία περιοχή που μπορούμε να φτάσουμε. Ο ισραηλινός στρατός είναι ακόμα κοντά. Κοιτάξτε την έκταση της καταστροφής, έχουν καταστρέψει τα πάντα».

Ενώ μερικοί κάτοικοι ήταν απασχολημένοι με το να κινηματογραφούν τα ερείπια, άλλοι έσπευσαν να βοηθήσουν τις ομάδες Πολιτικής Άμυνας της Χαμάς στη Γάζα να ανασύρουν σορούς από κάτω από τα συντρίμμια.

Συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου

Σε δήλωσή του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε το μεσημέρι της Παρασκευής: «Οι όμηροί μας θα επιστρέψουν τις επόμενες ημέρες – Ο κύκλος της ειρήνης θα διευρυνθεί».

Σε συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της παρασκευής ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετιανιάχου, στον απόηχο της εφαρμόγής της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ – Χαμάς είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Γάζα έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί. Benjamin Netanyahu on Friday said that Israeli forces will remain in Gaza to exert pressure on Hamas until the group disarms, Reuters news agency reported More here ⤵️ https://t.co/YpC3kDLDPl — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 10, 2025