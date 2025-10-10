Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι η συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ στις 12:00 τοπική ώρα.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, οι IDF αναφέρουν ότι οι στρατιώτες «άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των ανανεωμένων γραμμών ανάπτυξης σε προετοιμασία για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την επιστροφή των ομήρων».

«Οι στρατιώτες του ισραηλινού στρατού στο Νότιο Στρατηγείο έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και θα συνεχίσουν να απομακρύνουν κάθε άμεση απειλή», προσθέτει η δήλωση.

Εικόνα ισοπέδωσης

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της βόρειας και δυτικής Γάζας έμειναν άναυδοι όταν οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν από αρκετές γειτονιές, αποκαλύπτοντας μια άνευ προηγουμένου καταστροφή μετά από εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών και κατεδαφίσεων.

Για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, οι άνθρωποι μπήκαν στις περιοχές Sheikh Radwan, al-Karama και Beach Camp, μόνο για να βρουν ολόκληρα συγκροτήματα κατοικιών ισοπεδωμένα, εκατοντάδες σπίτια και μεγάλο μέρος της υποδομής της περιοχής κατεστραμμένα, τονίζει το BBC.

Δεκάδες βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν κατοίκους να περπατούν ανάμεσα στα ερείπια και να κινηματογραφούν ό,τι απέμεινε από τις γειτονιές τους.

Σε ένα βίντεο, ακούγεται ένας άνδρας να λέει: «Αυτή είναι η τελευταία περιοχή που μπορούμε να φτάσουμε. Ο ισραηλινός στρατός είναι ακόμα κοντά. Κοιτάξτε την έκταση της καταστροφής, έχουν καταστρέψει τα πάντα».

Ενώ μερικοί κάτοικοι ήταν απασχολημένοι με το να κινηματογραφούν τα ερείπια, άλλοι έσπευσαν να βοηθήσουν τις ομάδες Πολιτικής Άμυνας της Χαμάς στη Γάζα να ανασύρουν σορούς από κάτω από τα συντρίμμια.

Συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου

Σε δήλωσή του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε το μεσημέρι της Παρασκευής: «Οι όμηροί μας θα επιστρέψουν τις επόμενες ημέρες – Ο κύκλος της ειρήνης θα διευρυνθεί».

Σε συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της παρασκευής ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετιανιάχου, στον απόηχο της εφαρμόγής της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ – Χαμάς είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Γάζα έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί.

«Οι όμηροί μας θα επιστρέψουν όλοι τις επόμενες ημέρες» δηλωσε ο Νετανιάχου αν και μέχρι στιγμής οι λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα δεν έχουν διευκρινιστεί. Σε άλλη αποστροφή του λόγου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι ο «κύκλος της ειρήνης θα διευρυνθεί».

