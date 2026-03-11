Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη για τις κηδείες των διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης, που σκοτώθηκαν σε πρόσφατες αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν.

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από την πρωτεύουσα δείχνουν πλήθος κόσμου να πενθεί τους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους στο πεδίο της μάχης.

Ιρανοί πολίτες τραγουδούν τον εθνικό ύμνο σε μια πλατεία της πόλης.

Δείτε βίντεο:

Φορτηγά που μετέφεραν τα φέρετρα πέρασαν ανάμεσα σε χιλιάδες Ιράνους, οι οποίοι τίμησαν τη μνήμη τους.

Πλήθος κόσμου, κρατώντας φωτογραφίες και λουλούδια απέτινε φόρο τιμής στα θύματα του πολέμου, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στο καθεστώς και στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.