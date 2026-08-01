Στις 2 Ιουλίου 1982, ένας 33χρονος οδηγός φορτηγού από την Καλιφόρνια έκανε πράξη το παιδικό του όνειρο με τον πιο αδιανόητο τρόπο.

Δένοντας 42 μετεωρολογικά μπαλόνια ηλίου σε μια συνηθισμένη καρέκλα κήπου, ο Λάρι Γουόλτερς εκτοξεύτηκε στα 16.000 πόδια, αναγκάζοντας την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ να ψάχνει… ποιον νόμο παραβίασε.

Το όνειρο των 13 ετών και η κατασκευή του «Inspiration I»

Ο Γουόλτερς σκέφτηκε για πρώτη φορά να πετάξει με μετεωρολογικά μπαλόνια όταν ήταν μόλις 13 ετών, παρατηρώντας τα να κρέμονται από την οροφή ενός καταστήματος στρατιωτικών πλεονασμάτων. Είκοσι χρόνια αργότερα, το 1982, αποφάσισε να κάνει το όνειρο πραγματικότητα.

Μαζί με την κοπέλα του, Κάρολ Βαν Ντόισεν, αγόρασαν 45 μετεωρολογικά μπαλόνια. Στις 2 Ιουλίου 1982, στην αυλή της μητέρας της Κάρολ στο Σαν Πέδρο του Λος Άντζελες, ο Γουόλτερς έδεσε 42 από αυτά τα μπαλόνια στην πολυθρόνα του κήπου, που ονομάστηκε Inspiration I, τα γέμισε με ήλιο και φόρεσε αλεξίπτωτο.

Ο εξοπλισμός του περιελάμβανε:

Ένα πιστόλι σφαιριδίων (για να σκάσει τα μπαλόνια όταν θα ήθελε να κατέβει)

(για να σκάσει τα μπαλόνια όταν θα ήθελε να κατέβει) Έναν ασύρματο CB (ραδιόφωνο πολιτών)

Σάντουιτς, 2 λίτρα Coca-Cola και ένα πακέτο μπύρες

Μια φωτογραφική μηχανή (την οποία δεν χρησιμοποίησε)

Εκτόξευση στα 16.000 πόδια και συνάντηση με τα επιβατικά αεροπλάνα

Το αρχικό σχέδιο ήταν μια ήπια πτήση πάνω από την έρημο Μοχάβε. Ωστόσο, το σχοινί που έδενε την καρέκλα με το τζιπ του έσπασε πρόωρα.

Αντί για μια χαμηλή βόλτα, η καρέκλα, εκτοξεύτηκε ακαριαία στο αδιανόητο υψόμετρο των 16.000 ποδιών (περίπου 4.900 μέτρα)! Σε αυτό το υψόμετρο, ο Γουόλτερς βρέθηκε αντιμέτωπος με πολικές θερμοκρασίες και χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, ενώ παρασύρθηκε στον ελεγχόμενο εναέριο χώρο κοντά στο Αεροδρόμιο Λονγκ Μπιτς.

Έκπληκτοι οι πιλότοι δύο εμπορικών αεροπλάνων ανέφεραν στον πύργο ελέγχου ότι προσπέρασαν… έναν άνδρα καθισμένο σε μια καρέκλα κήπου στον αέρα.

Παράλληλα, ο Γουόλτερς επικοινωνούσε μέσω του ασυρμάτου με την ομάδα παρακολούθησης REACT. Όταν τον ρώτησαν ποιο ήταν το πρόβλημα, εκείνος απάντησε με αφοπλιστική ψυχραιμία: «Η δυσκολία είναι ότι αυτή ήταν μια μη εξουσιοδοτημένη εκτόξευση… ξέρω ότι βρίσκομαι σε ομοσπονδιακό εναέριο χώρο, απλώς πείτε τους ότι είμαι καλά».

Βίντεο από την εκτόξευση του Λάρι Γουόλτερς:

Η επεισοδιακή προσγείωση και η σύλληψη

Μετά από περίπου 45 λεπτά στον αέρα, ο Γουόλτερς άρχισε να πυροβολεί προσεκτικά μερικά μπαλόνια για να χάσει ύψος. Κατά τη διάρκεια της καθόδου, όμως, του έπεσε το πιστόλι στη θάλασσα.

Τελικά, η καρέκλα κατέβηκε πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια στο Λονγκ Μπιτς. Τα σχοινιά μπλέχτηκαν, προκαλώντας βραχυκύκλωμα και 20λεπτη διακοπή ρεύματος στην περιοχή, αλλά ο ίδιος προσγειώθηκε σώος.

Στο σημείο τον περίμεναν ήδη οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν αμέσως. Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν γιατί το έκανε, εκείνος έδωσε την ιστορική ατάκα:

«Ήταν κάτι που έπρεπε να κάνω. Είχα αυτό το όνειρο για είκοσι χρόνια.Από τότε που ήμουν 13 χρονών, ονειρευόμουν να πετάξω στον καταγάλανο ουρανό με ένα μετεωρολογικό αερόστατο. Με τη χάρη του Θεού, πραγματοποίησα το όνειρό μου. Αλλά δεν θα το έκανα ξανά αυτό για τίποτα. Ένας άντρας δεν μπορεί απλώς να κάθεται άπραγος».

Πρόστιμα, παγκόσμια φήμη και το τραγικό τέλος

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) δυσκολεύτηκε να βρει ποιον κανονισμό να επικαλεστεί. Αρχικά του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.000 δολαρίων, το οποίο μετά από έφεση μειώθηκε στα 1.500 δολάρια.

Ο «Lawn Chair Larry» έγινε αμέσως παγκόσμιο φαινόμενο. Εμφανίστηκε στην εκπομπή του Ντέιβιντ Λέτερμαν, παραιτήθηκε από τη δουλειά του για να γίνει ομιλητής παρακίνησης, ενώ τιμήθηκε και με τα Βραβεία Ντάργουιν. Ωστόσο, δεν κατάφερε ποτέ να κεφαλαιοποιήσει οικονομικά τη φήμη του.

Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν δύσκολα. Εργάστηκε ως εθελοντής στη Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ και ως φύλακας ασφαλείας. Στις 6 Οκτωβρίου 1993, σε ηλικία μόλις 44 ετών, ο Λάρι Γουόλτερς έδωσε τέλος στη ζωή του στο Εθνικό Δάσος του Άντζελες.

Η θρυλική καρέκλα κήπου που τον ταξίδεψε στους ουρανούς, αφού πέρασε από διάφορα χέρια, εκτίθεται πλέον μόνιμα στο Εθνικό Μουσείο Αεροπορίας και Διαστήματος Smithsonian στην Ουάσινγκτον, θυμίζοντας για πάντα μια από τις πιο τρελές και ρομαντικές περιπέτειες στην ιστορία των αιθέρων.

Η αναβίωση του θρύλου στη θεατρική σκηνή με το μιούζικαλ «42 Balloons»

Η επιθυμία του Λάρι Γουόλτερς να κατακτήσει τους αιθέρες ενέπνευσε τους καλλιτέχνες και πάνω από τέσσερις δεκαετίες μετά, πέρασε στο σανίδι του μουσικού θεάτρου.

Η ιστορία του αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για το βρετανικό μιούζικαλ με τίτλο «42 Balloons» σε στίχους και μουσική του Τζακ Γκόντφρεϊ, το οποίο έκανε την πρεμιέρα του στο θέατρο Lowry του Μάντσεστερ στις 2 Μαΐου 2024.

Η παράσταση, στην οποία τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του Λάρι και της αρραβωνιαστικιάς του, Κάρολ, υποδύθηκαν οι Τσάρλη ΜακΚούλα και Έβελιν Χόσκινς, επαναπροσδιόρισαν τον «Lawnchair Larry» όχι ως έναν τρελό ή αλόγιστο ριψοκίνδυνο, αλλά ως έναν αυθεντικό ήρωα-αουτσάιντερ που πάλεψε ενάντια στις πιθανότητες για να πραγματοποιήσει το όνειρό του.