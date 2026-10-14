Ο Λάρι, ο διασημότερος γάτος της βρετανικής πολιτικής σκηνής, επέστρεψε στα καθήκοντά του στην Ντάουνινγκ Στριτ έπειτα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Ο 19χρονος «αρχικυνηγός ποντικιών» της πρωθυπουργικής κατοικίας εμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα έξω από το Νο 10 με ξυρισμένο τρίχωμα και μια μεγάλη χειρουργική ουλή, αποδεικνύοντας ότι, παρά την ηλικία και την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του, δε σκοπεύει να εγκαταλείψει τη θέση του.

Η περιπέτεια της υγείας και η απρόσμενη συνάντηση

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Λάρι υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση κύστης, προτού επιστρέψει στο γνώριμο περιβάλλον του. Και σαν να μην έφτανε η χειρουργική δοκιμασία, βρέθηκε σχεδόν αμέσως αντιμέτωπος με έναν σκύλο-οδηγό, σε ένα ακόμη από τα επεισόδια που έχουν καθιερώσει τη φήμη του ως του πιο απρόβλεπτου ενοίκου της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ευτυχώς, κανένα από τα δύο ζώα δεν τραυματίστηκε. Το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας σατιρικός λογαριασμός στο X, που χρησιμοποιεί το όνομα του γάτου, σχολίασε με χιούμορ πως είπε στον σκύλο ότι, αν θεωρεί πως η δική του ουλή είναι άσχημη, θα έπρεπε να δει πώς έγινε ο άλλος.

Ένας γάτος, επτά πρωθυπουργοί και 16 χρόνια στην εξουσία

Ο Λάρι εγκαταστάθηκε στην Ντάουνινγκ Στριτ το 2011, όταν επιλέχθηκε από το καταφύγιο ζώων Battersea Dogs and Cats Home για να αναλάβει τον έλεγχο των τρωκτικών στην πρωθυπουργική κατοικία. Έκτοτε παραμένει σταθερός στο καθήκον του, αποτελώντας τον μακροβιότερο ένοικο του αριθμού 10 και επιβιώνοντας από διαδοχικές πολιτικές αλλαγές.

Έκτοτε, έχει υπηρετήσει υπό επτά διαφορετικούς πρωθυπουργούς, επιβιώνοντας από κυβερνητικές αλλαγές, πολιτικές κρίσεις και εσωκομματικές αναταράξεις που οδήγησαν αρκετούς από τους ανθρώπινους ενοίκους του Νο 10 στην έξοδο. Σήμερα διανύει τον 16ο χρόνο της παραμονής του στην Ντάουνινγκ Στριτ και πλησιάζει ένα ιστορικό ρεκόρ. Μόνο ο Πίτερ Γ΄, ο οποίος έζησε στην πρωθυπουργική κατοικία από το 1947 έως το 1964, έχει καταγράψει μεγαλύτερη θητεία ως επίσημος κυνηγός ποντικιών. Ο θεσμός του «Chief Mouser» έχει τις ρίζες του στη δεκαετία του 1920, ωστόσο κανένας από τους προκατόχους του Λάρι δεν απέκτησε αντίστοιχη δημοσιότητα στην εποχή των κοινωνικών δικτύων.

Οι σκύλοι που δε συμπάθησε και οι πολιτικοί που τον φοβήθηκαν

Η μακρόχρονη παρουσία του Λάρι στη βρετανική πρωθυπουργική κατοικία δεν υπήρξε πάντοτε ειρηνική. Ο γάτος έχει αποκτήσει τη φήμη ενός ιδιαίτερα ανεξάρτητου και συχνά δύστροπου ζώου, με τις σχέσεις του με άλλους τετράποδους ενοίκους να απασχολούν κατά καιρούς τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η Ακσάτα Μέρτι, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, είχε αποκαλύψει ότι ο Λάρι είχε επανειλημμένα έντονες αντιπαραθέσεις με το λαμπραντόρ της οικογένειας, τη Νόβα. Όπως είχε πει, ο γάτος ήταν εκείνος που έβγαινε πάντοτε νικητής.

Αντίστοιχα, ο πρώην πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε αναφέρει ότι αρχικά κρατούσε μακριά από τον Λάρι το γατάκι της οικογένειάς του, τον Πρινς, φοβούμενος ότι ο παλαιότερος ένοικος της κατοικίας δε θα το συμπαθούσε. Ούτε οι πολιτικοί έχουν πάντοτε την καλύτερη γνώμη για τον Λάρι. Ο Ίαν Μάρεϊ, υπουργός Πολιτισμού, τον είχε χαρακτηρίσει ιδιαίτερα κακότροπο, περιγράφοντάς τον ως «το πιο κακόκεφο ζώο που θα συναντήσετε ποτέ στη ζωή σας».

Από τον Ομπάμα μέχρι τον Τραμπ: Ο γάτος που έχει δει τους πάντες

Παρά τον δύσκολο χαρακτήρα του, ο Λάρι έχει βρεθεί δίπλα σε ορισμένες από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της διεθνούς πολιτικής. Ο πρώην πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον είχε παρατηρήσει ότι ο γάτος δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα τους άνδρες, γεγονός που τον έκανε να εκπλαγεί όταν τον είδε να έχει εξαιρετική σχέση με τον τότε Αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Λάρι έχει επίσης εμφανιστεί σε φωτογραφίες επίσημων επισκέψεων στην Ντάουνινγκ Στριτ. Σε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, διακρίνεται στο περβάζι ενός παραθύρου κατά τη διάρκεια συνάντησης της Τερέζα Μέι με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στα 15 και πλέον χρόνια της παρουσίας του στο Νο 10, ο γάτος έχει γίνει αγαπημένη φιγούρα των φωτογράφων, οι οποίοι συχνά τον απαθανατίζουν να ξαπλώνει στα σκαλοπάτια της πρωθυπουργικής κατοικίας, ακόμη και λίγο πριν από σημαντικές κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Η πρόσφατη επέμβαση υπενθύμισε ότι ο μακροβιότερος τετράποδος ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ βρίσκεται πλέον σε προχωρημένη ηλικία. Προς το παρόν, όμως, ο Λάρι εξακολουθεί να περιπολεί στο Νο 10, να προκαλεί τους σκύλους που συναντά και να διεκδικεί μια θέση στην ιστορία της βρετανικής πολιτικής.